長期忽視B肝一檢查就2顆肝腫瘤 醫師不開大刀改用這招救命

彰化縣一名78歲男子長期忽視其肝硬化及B型肝炎，未定期追蹤，日前到員榮醫療體系員榮醫院就診時，經電腦斷層檢查發現肝臟竟已有2處腫瘤，直徑分別11及2公分，由於考量阿公年事已高，開刀風險較大，醫療團隊選擇以新式「氣球栓塞導管」及電燒手術成功清除病灶，阿公恢復良好。

員榮醫院員生院區院長、胃腸肝膽醫師郭武憲說，這位年近8旬的病患有2處腫瘤，是屬於處理較棘手複雜個案，單一科別往往難以應對，因此醫療團隊經跨部科會議討論，決定採分階段治療，針對11公分巨型腫瘤，由心導管中心主任、心臟內科林彤宥醫師施行動脈介入性栓塞療法。而針對2公分彎曲處腫瘤，因位置刁鑽，則由胃腸肝膽科接手以電燒方式成功精準燒除。

林彤宥表示，由於病患年事已高，且又有多重慢性病，身體機能不適合侵入性開刀，而傳統化療栓塞在注射時藥劑易回流，也可能損傷正常肝細胞。因此採用「氣球栓塞導管」手術，利用微細導管進入腫瘤供血動脈，並在前端充起微型氣球以暫時阻斷血流。氣球可將化療藥物「鎖」在腫瘤區域內，使其完整填充於細胞中，避免藥物外溢回流至正常組織，因為藥物不亂跑，對於體力較弱、不耐受化療副作用的78歲長者，這種技術就像是「局部戰場精準打擊」，是能保住體力的關鍵，因此術後恢復極快。

林彤宥說，氣球栓塞導管雖能顯著降低副作用，但仍有其適應症限制。若患者血管過於彎曲導致導管無法到達目標、或肝動脈開口狹窄，強行操作恐造成動脈破裂等併發症。因此，術前的精準影像判斷與醫師專業篩選更加重要。

郭武憲說，這名阿公病患復原良好，已「能吃、能喝、能跑、能跳」，且持續回診追蹤。也提醒大家，「肝臟是沈默的器官」，若有肝炎病史者務必每3 至 6 個月定期至胃腸肝膽科抽血檢查肝功能指數、白蛋白、腫瘤指標及腹部超音波檢查，才能早期發現、早期治療。