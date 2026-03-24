兩波東北季風影響略降溫有零星雨 下周二起鋒面雨炸3天

今天持續穩定好天氣，中央氣象署表示，基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、台東、屏東地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，清晨北部地區易有低雲，可能造成局部稍微飄雨的現象，桃園至高雄為多雲到晴的天氣，午後南部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，氣象署表示，北台灣高溫約23至27度，花蓮、台東高溫約27至29度，中南部高溫可達27至31度；各地低溫約17至21度，日夜溫差較大。澎湖晴時多雲，20至25度；金門晴時多雲，16至22度；馬祖陰時多雲，14至18度。

明天微弱鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，周四清晨東北季風影響，各地天氣稍涼，白天起東北季風減弱，氣溫稍回升；宜花地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨，明天大台北地區亦有零星短暫陣雨。

周五東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，水氣增多，北部、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區並有零星短暫陣雨。

周六東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；雨區減小，基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫陣雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

周日起東北季風減弱，氣溫稍回升，周日、下周一環境轉偏東到東南風，迎風面東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

下周二至下周四鋒面接近或影響，天氣轉為不穩定，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區降雨機率亦增加，鋒面位置、系統發展程度及影響時程不確定性較高，天氣變化可能較為快速，留意氣象署最新天氣資訊。

氣象署表示，天氣回暖期間或鋒面南側，常有低能見度現象發生，明天馬祖、周五清晨馬祖及北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車交通注意安全。