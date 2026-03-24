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今熱如夏！上看33度高溫 吳德榮：周五微弱鋒面快閃 零星雨氣溫漸降

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今熱如夏上看33度高溫 吳德榮：周五微弱鋒面快閃 零星雨氣溫漸降

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地大致晴朗穩定的天氣，白天偏暖，中南部熱如夏，最高氣溫達33度以上。本報資料照片
今天各地大致晴朗穩定的天氣，白天偏暖，中南部熱如夏，最高氣溫達33度以上。本報資料照片

昨天各地晴朗暖熱，台南玉井甚至出現35.0度高溫，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨東半部有局部少量降雨，馬祖有濃霧，低溫比昨晨略升，平地最低氣溫約17、18度。

吳德榮表示，今天天微弱鋒面滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧的天氣；白天偏暖，中南部熱如夏，最高氣溫達33度以上，早晚略偏涼；東半部偶有局部零星飄雨的機率。北部17至28度、中部17至32度、南部17至33度、東部18至31度。

明天、周四弱鋒面前緣的雲系掠過，他說，影響很輕微，中南部白天仍偏熱，北台雲量略增，高溫稍降，東半部的降雨機率略提高。

吳德榮表示，周五下午微弱鋒面快速掠過，結構鬆散、各地雲量略增，北部、東半部偶有局部、零星降雨的機率，氣溫漸降。周六至下周一各地恢復晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率；周六起氣溫漸升，周日、下周一各地熱如夏。

目前水情吃緊，大眾期盼春雨為水庫解渴，吳德榮表示，下周二至下周四另一鋒面影響，北部、東半部再轉有局部雨，氣溫降，北台轉涼。由於近期北方系統偏弱，雖然下周二那一波強度略強，但已是期末的模擬，各國模式差異較大，且將持續調整，需密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

馬祖 機率 高溫

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