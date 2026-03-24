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健康你我他／步行騎單車上班 泡湯排毒戒甜食

聯合報／ 文／董蓮蓉（北市中山）
一周有兩天騎Youbike上下班，來回約20公里，進行運動減重。圖／董蓮蓉提供
一周有兩天騎Youbike上下班，來回約20公里，進行運動減重。圖／董蓮蓉提供

今年春節不但年假長達九天，還適逢妹妹及外孫女的生日，因此歡聚不斷，美食吃不停，以致年假結束後，我足足胖5公斤。

5公斤的贅肉，對有心臟病的我來說，確實有些負擔，為了減輕心臟的負荷，更為了自身的健康，我立下了歡樂後的減重計畫。

首先，我將平時搭乘大眾運輸工具上班的習慣，改成三天搭公車，並且會提前一站下車，再步行到公司，另外兩天則是騎Youbike，每天來回大約20公里，也算達到了運動的目的。

其次，每個周末我會上陽明山泡湯，藉由泡湯，不但可以爬山賞景，讓自己呼吸到新鮮的空氣，更可以讓熱氣騰騰的溫泉促進血液的循環，達到排毒的功效。

在飲食上，我也管住自己的嘴，絕口不吃含糖飲料及麵包，甜食更是拒之千里，每天下午5點吃完晚餐，我就不再進食，而且每天早上起床會先量體重，再依體重機上的數字來調整當天的三餐內容。至於水果，年後我只吃蘋果和芭樂，最愛的香蕉和鳳梨，由於糖分太高，只好暫時割捨了。

最重要的是，我每天早上都會喝足500㏄的溫開水，不但能解除一夜的乾渴，更可以清腸暖胃，讓自己保有神清氣爽的舒暢。

如今堅持半個多月的減重計畫，倒也瘦了1.6公斤，雖然成效緩慢，但我相信只要持之以恆，堅守原則，必可達成目標。

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