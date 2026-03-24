不必每顆卵都「打針」：HBA精準分流 讓試管更省、更溫柔

不少求子夫妻一聽到做試管嬰兒，就以為一定要做「單一精蟲顯微注射」（ICSI）：胚胎師把精蟲直接注入卵子內，提高受精率，以確保得到較多受精卵，期望伴隨而來有較多胚胎發育，能增加懷孕率和活產率。

聽起來很保險，但事實上ICSI是為了解決男性不孕的技術，例如精液參數明顯異常、曾受精失敗等而設計；對於多數非男性因素或原因不明的不孕，國際證據指出：「常規使用ICSI並不會提升活產率」，反而可能增加操作成本與卵子受傷風險。

近年國泰醫院生殖醫學中心導入「玻尿酸（HBA）精子結合力測試」，它是一種進階的精液分析檢測，用於評估精子成熟度及其與卵子結合的自然受精能力。在進行試管嬰兒療程前，先評估夫妻雙方的病史與相關檢查結果，再透過此項檢測，判斷精子是否具備自然與卵子結合的能力。若精子功能良好，便優先採取自然受精，僅在確診為男性不孕時，才會使用ICSI。

國泰醫院生殖醫學中心ICSI使用率，自2018年81.9%，逐年下降至2024年的23.3%；累積活產率反而提升至56.0%，遠高於全國平均31.2%，兼顧成功率與降低病人費用負擔。 對病人而言，可減少不必要的侵入操作，降低卵子可能受損；其次是療程費用更可控，把資源用在真正影響懷孕率的環節，例如排卵刺激、胚胎培養、單胚植入與黃體支持。

事實上，受精方式沒有何者最優的絕對答案，需要和醫師討論做個別化精準治療。我是否真的符合ICSI適應症？是否能用HBA或其他客觀指標分流？讓每一步都更精準，也讓求子之路少一分焦慮、多一分把握。