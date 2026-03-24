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健康名人堂／不要因噎廢食，LDCT不用懷璧其罪

聯合報／ 蔡俊明（國泰醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師、台北榮總腫瘤醫學部顧問教授）
國泰醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師、台北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明。圖／蔡俊明提供
國泰醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師、台北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明。圖／蔡俊明提供

低劑量電腦斷層（LDCT）是否引發過度醫療，近日引起討論。LDCT是目前篩檢肺癌最好的工具，可發現早期肺癌。但若發現肺部結節，有些醫師宣稱對肺癌「情願錯殺，也不能放過」，急著開刀；其實更負責任的作法應是「不能放過，但也要避免錯殺」，盡力追求精準診治，不要恐嚇和誤傷病人。

LDCT發現的結節，是指小於3公分的肺部顆粒，分為毛玻璃樣結節、實心結節及混合型結節，三者在細胞密度、生長速度與惡性風險上皆不同。追蹤肺結節可能有三種情況，一是良性結節，靜觀其變；二是有惡性的可能，需要密切追蹤；三是惡性，評估如何處理。

高達95%的毛玻璃樣結節不會很快惡化。純毛玻璃病灶若小於15mm，追蹤後體積沒有變大，或出現實體顆粒等，依過往經驗，多是伏壁形病變細胞（原位癌），不具侵犯性，不必手術，但要持續追蹤。判斷肺部結節是否應積極處理，關鍵在於結節倍增的時間，還有侵犯性特徵，尺寸不是唯一。

憂結節變成肺癌 常直接動刀

根據衛福部國健署訂定指引，實心肺結節在6mm以下不需手術，6mm到8mm密切觀察，只是許多人檢出肺結節，擔心變成肺癌，便要求醫師直接動刀。但不必要的手術，本身也是一種傷害，切除肺部組織可能導致肺功能下降，影響免疫力，增加反覆感染風險，造成慢性疼痛等。

至於LDCT篩檢的後續處理，追蹤初期以三個月到六個月為間隔，隨後依影像變化決定追蹤間隔的時間，若追蹤一年沒有變化，可拉長到一年半或兩年；若疑似惡性，可切片或直接開刀切除，尤其結節較大者，不要忽視手術前確認期別的重要性。

若LDCT肺部影像乾淨無結節，且無吸菸與家族史等危險因子，可三年再追蹤一次；影像乾淨但有危險因子者，可兩年追蹤一次。

揪肺癌最好工具 判讀是關鍵

LDCT是目前篩檢肺癌最好的工具，只是透過LDCT來篩檢肺癌，偽陽性率高，且解讀與後續處置缺乏一致的客觀標準，所以公費篩檢應僅限於高危險群。

但LDCT可用於個人自我健康管理，X光對肺癌診斷的效益並不好，如果民眾擔心得到肺癌，不能說LDCT會檢出良性肺結節、可能導致恐慌就不能做。有些基因突變的肺癌病人較年輕，若30歲以上，每三年做一次，可用作未來對照資料，至少知道30歲時肺部沒有問題。

如何讓LDCT發揮優點，避免缺點，在判讀方面，避免高偽陽性及過度診斷，應要求相關醫療人員經專科訓練，且醫院以特別門診或肺癌團隊會診，避免浮濫開刀。並將個別醫師或醫院的開刀良性率，做同儕評比。衛福部也應研議對LDCT檢查點建立轉診制度，確保病人獲得正確醫療資訊及合宜的後續治療。

同時針對民眾衛教，特別是如何正確面對LDCT檢查報告，教導民眾查詢健保健康存摺中LDCT檢查劑量及累積劑量。費用不宜全由政府支出，如用作健檢，可改由商業保險或企業納入員工健檢，也可考慮部分負擔（Co-Pay）。

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