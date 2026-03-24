健康主題館／跨越萬里的呼吸旅程…橫膈膜節律器植入 三總完成全台首例國際醫療

腦梗堅強產子 須依賴呼吸器

37歲的菲裔女士Wendy，是一名小兒科護理師，曾在新加坡工作，也曾到英國任職。2024年3月，懷孕22周的她因先天性腦部疾病進行手術，不幸引起併發症，導致腦部多處梗塞。雖然她在昏迷中堅強產下孩子，在脫離險境後，卻引發嚴重的「後天性中樞性低通氣症候群」，大腦無法自動調節呼吸，須24小時依賴呼吸器，難以進入專業復健機構。

家屬跨海尋求醫療援助，上網查詢許多醫學報告與病患治療效果，聯繫曾執行過全台第一例橫膈膜節律器（DPS）植入手術的三軍總醫院。在召開多次專家會議與跨國遠距評估後，Wendy與丈夫Mark於今年3月3日來台，3月4日早上即進行手術，經過4個小時，順利植入永久性橫膈膜節律器，2周後即脫離呼吸器。

三軍總醫院胸腔外科部主任黃才旺表示，橫膈膜節律器是協助患者脫離呼吸器的新技術，在美國已經發展了20年，近年在亞洲地區包含香港、日本都有使用DPS的患者，三總則是於2023年12月為一名七旬男性進行植入手術，成功脫離了呼吸器，大幅提升生活品質並減輕身心負擔。

黃才旺指出，橫膈膜節律器植入手術的適應症，包括肌萎縮性側索硬化症、神經肌肉疾病導致的慢性呼吸衰竭、先天及後天中樞性低通氣症候群、高位頸椎脊髓損傷，這些患者的呼吸肌無力或是呼吸中樞功能異常，需要靠植入式醫療技術，透過電刺激橫膈神經以收縮橫膈膜，脫離呼吸器。

植入電極導線 刺激橫膈神經

黃才旺強調，進行手術前需要完整的評估，患者的橫膈神經必須功能完好，因為DPS通過刺激橫膈神經來控制橫膈膜的收縮。如果橫膈神經功能受損，DPS可能無法有效發揮作用。另外，橫膈膜不能有明顯的萎縮或肌肉損傷，否則即使橫膈神經功能正常，也無法達到良好的呼吸效果。

DPS手術會以腹腔鏡執行，在左右各放入2根、總共4根電極導線在橫膈膜的運動點上，訊號就藉由這4條電極導線傳遞到橫膈膜上以刺激吸氣，改善病患的呼吸功能。黃才旺說，橫膈膜節律器是呼吸重建領域的一大突破，術後能縮短甚至脫離對呼吸器的依賴，進而大幅改善生活品質以及行動尊嚴。

三總精密照護 術後長期追蹤

黃才旺以菲裔女士Wendy為例，「後天性中樞性低通氣症候群」是一種罕見的神經性呼吸障礙，損害中樞神經系統的自主呼吸控制功能，最常見的治療方法是使用正壓呼吸器。對於長期需要呼吸器且狀況適宜的患者，可考慮植入橫膈膜節律器，術前評估流程包含電生理檢測、影像學檢查，並確認橫膈膜的導線位置。

菲裔女士Wendy在DPS植入術後，在麻醉部、胸腔外科、呼吸照護團隊等多專科的精密照護下，2周後，成功脫離呼吸器，開始在無管路的狀態下，依靠自身肌肉力量維持呼吸，頻率穩定，不依賴機器輔助。

黃才旺提醒，術後照護需要長期追蹤與電刺激參數調整，確保呼吸節律正常，以維持長期生活品質。