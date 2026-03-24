新聞眼／告知書語帶恫嚇 暴露政府傲慢心態

宜蘭縣大同鄉南山村有條羅葉尾溪，也是世居此地泰雅族人的傳統生活領域。雪霸國家公園管理處向族人發出措辭強烈的告知書，引發反彈，也讓外界看見政府以保育之名粗暴行事的權力傲慢及老大心態。

事件引爆點是雪管處聲稱查獲羅葉尾溪有五支非法私接水管，為守護國寶魚棲地，要求族人限期拆除；告知書還強調「守護羅葉尾溪是為了讓南山的水能長流，鮭魚能長存，切莫因一時之便，毀了部落的清譽與環境」。

立委會同相關單位會勘，只發現三支長了青苔的老舊水管，事實查核結果令人質疑；如果連有幾支水管都各說各話就出公文恐嚇，有損政府公信力。更何況，國寶魚可能因水資源不足難存活，另有氣候變遷、環境汙染等多元影響變數，雪管處推論邏輯缺乏科學化論證。

羅葉尾溪位於雪霸國家公園範圍外，且是宜蘭縣大同鄉南山部落的傳統領域，是部落賴以維生的重要水源地。數年前雪霸處將「櫻花鉤吻鮭」放流至羅葉尾溪，導致部落在維護民生引水設施時面臨法規限制。

原住民族基本法保障原民在傳統領域使用自然資源維生，雪管處要拆水管的作為不僅本末倒置，為復育國寶魚而剝奪在地居民資源使用權，也難被認可。

不論現行法令或二○二二年ＣＯＰ15通過的「昆明—蒙特婁全球生物多樣性綱要」，其中第廿二項行動目標就揭示，維護生物多樣性的保育決策，須顧及在地居民的生活與文化，這是很多保育推動者忽略的觀點。

如果雪管處有這些概念，就不會發出這份引發對立的公文；語帶恫嚇的告知書，只顧「生態保育」的本位立場，剝奪和野生動物共享空間的人的生存權利，到頭來，居民還會想要保育櫻花鉤吻鮭嗎？結果恐怕適得其反。