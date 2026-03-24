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護國寶魚爭議 雪管處道歉

聯合報／ 記者戴永華劉星君范榮達／連線報導
雪管處與南山部落因國寶魚棲地的溪水用水爭議，國民黨立委盧縣一（右七）昨天主持協調會，會中南山社區發展協會理事長林朝枝（左一）與宜蘭縣議會議員沈志弘（右五）兩人意見相左各持己見。記者潘俊宏／攝影
雪管處與南山部落因國寶魚棲地的溪水用水爭議，國民黨立委盧縣一（右七）昨天主持協調會，會中南山社區發展協會理事長林朝枝（左一）與宜蘭縣議會議員沈志弘（右五）兩人意見相左各持己見。記者潘俊宏／攝影

雪霸國家公園管理處日前發給宜蘭縣大同鄉南山部落一份告知書，指控族人在羅葉尾溪非法引水，恐威脅國寶魚櫻花鉤吻鮭棲地，措辭強硬引發族人反彈。立委盧縣一安排會勘，發現三支老舊水管未新增，批雪管處忽略羅葉尾溪是泰雅族世代使用傳統領域，未釐清就先貼違法、破壞生態標籤，作法可議。

盧縣一昨在立法院辦協調會，雪管處人員當場對告知書用詞失當表歉意，討論後決議維持早年就已使用的三支水管，未來也不再增設水管。

雪管處指出，告知書僅是善意提醒，水管數量前後兜不攏，可能時空變化有所異動，日前會勘已有共識，雪管處、林保署等單位將協助族人取得合法水權，兼顧國寶魚棲地生態流量。

羅葉尾溪在雪霸國家公園範圍外，卻是櫻花鉤吻鮭歷史棲地，二○○九年雪管處首度至羅葉尾溪放流櫻花鉤吻鮭魚苗，存活率達六成以上。

引發爭議的告知書內容以「守護國寶魚棲地」為由，要求族人四月一日前拆除五支非法私接水管，警告切勿以身試法，踩法律紅線，文末強調，切莫因一時之便，毀了部落清譽與環境。

大同鄉一名鄉代表示，昔日羅葉尾溪沒有國寶魚，如今卻恐嚇說早年接引的水管危害國寶魚，根本是「乞丐趕廟公」，難怪招惹反彈。

盧縣一說，「原住民族基本法」規定，族人在傳統領域內基於生活需要使用自然資源受制度保障，事實未釐清前，行政機關竟將違法、破壞生態標籤貼在族人身上，刻意忽略羅葉尾溪是泰雅族世代使用傳統領域，告知書中列舉野保法、水利法、森林法，卻未提及最重要的原基法。

盧也說，生態問題不應簡化為族人取水，櫻花鉤吻鮭過去面臨危機，成因包括武陵農場開墾、攔砂壩阻斷洄游、觀光開發與水質汙染、氣候變遷等，「若將保育壓力集中於族人民生行為，難回應真正環境問題，也易造成社會對部落錯誤認知」。

林保署 櫻花鉤吻鮭 原住民 生態

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