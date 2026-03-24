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台水抽水惹怨 改春耕優先

聯合報／ 記者游振昇吳傑沐／連線報導
水情吃緊，苗栗通霄五南里位於水圳末端，灌溝乾涸見底，有農民為「搶水」半夜起床開注水口灌溉。記者吳傑沐／攝影
水情吃緊，苗栗通霄五南里位於水圳末端，灌溝乾涸見底，有農民為「搶水」半夜起床開注水口灌溉。記者吳傑沐／攝影

水情吃緊，農民春耕各顯神通。苗栗鯉魚潭水庫灌溉區實施灌二休二，有農友緊盯水圳上游怕「水被拐走」，水圳末端農友則半夜起床開水閘「搶水」；台灣自來水公司抽大安溪伏流水馳援，后里農民批官方廿四小時抽水供民生用水，灌溉水不足，不能讓農民自生自滅。

鯉魚潭水庫蓄水量已跌破三成二，台中后里公館里長馮詠淮說，台水抽取大安溪伏流水，原本宣稱只抽十小時，其餘留給農灌用水，但實際觀察，根本全天候都抽水輸往給水廠，灌溉用水不足，等於要農民自生自滅，若真的缺水，應開放申請休耕補助。

立委楊瓊瓔上周舉行協調會，會中決議，原本台水每天抽水分配民生和農灌各五萬、兩萬公噸，後來調整為四萬公噸民生、三萬公噸農業。且以農業用水優先，確保農灌無虞，有餘裕才提供台水。

鯉魚潭水庫灌區堪稱苗栗水源最充裕區域，苑裡鎮上館里黃姓農民說，該里是苑裡鎮鯉魚潭水庫灌區水源端，除非水庫不放水，不然不會缺水，但現因輪灌，部分水圳小支流明顯乾涸，盼梅雨季快來。

通霄鎮農友張英卿說，一期稻作剛插秧完不久，他的農地位在鯉魚潭灌區最末端的五南里，農友白天緊盯水源，怕上游「水被拐走」，他則是半夜開注水口引水進稻田。

張英卿說，多年未遇見如此大旱，整條南勢溪幾乎乾涸，沿溪南北岸農友在淺水井抽不到水，深井水量也變小，除電費增加，最後一期稻也可能因缺水而顆粒無收。

台水 缺水 農民 后里

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