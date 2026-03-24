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有梅園零結果 春茶拉警報

聯合報／ 記者宋原彰王思慧賴香珊／連線報導
乾旱影響，花蓮縣富里鄉梅子結果率普遍不到三成。圖／富里鄉公所提供
乾旱影響，花蓮縣富里鄉梅子結果率普遍不到三成。圖／富里鄉公所提供

水情吃緊，南投日月潭「九蛙疊像」全都露，溪頭景點「大學池」幾乎見底，現值春茶萌芽關鍵期，茶農憂心再等不到雨水，品質、產量都將受創。另外，三月下旬進入青梅產季，受乾旱影響，著果不良、果實過小，花蓮部分梅園甚至「一顆未結」，損失慘重。

高雄六龜區一名青梅業者說，過往青梅約成長至直徑十元硬幣大小，但高雄山區今年過年後就未降雨，目前僅約一元至五元硬幣大小，梅肉量下降，加工品成本增，總產量粗估少三千公斤，損失數十萬。

這名六龜青梅業者也說，部分青梅農因青梅過小，遭蜜餞工廠拒絕收購，損失慘重，目前當地都暫不採收，盼清明節連假後有雨水，「讓青梅能長大一些」。

高雄桃源地區青梅也有類似狀況，高市農業局現勘後估計，全市災損三成以上。高雄燕巢區匯通果菜生產合作社表示，三月下旬乾旱恐還會影響芭樂、百香果等採收。

花蓮主要青梅產區富里鄉，也著果不良。富里鄉農會總幹事張素華說，今年結果率普遍不到三成，甚至有果園「一顆梅子都沒長」，是罕見的遲發性農損。

「過去偶有乾旱影響，未曾如此嚴重，今年幾乎是『零產量』。」張素華估計整體損失恐逾百萬元。還有青梅農憂心無法履約交貨，只能向鄰近玉里、瑞穗及台東海端等地尋求供應，減輕衝擊。

南投茶農也「剉咧等」，竹山龍鳳峽劉姓茶農說，從蜜棗到冬筍， 現在連春茶都受影響，要是老天再不下雨，肥分下不去，今年春茶品質、產量恐怕很慘。

花蓮 高雄市 南投 農民 茶葉

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