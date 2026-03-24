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冬雨太少 嘉義水情告急 跨區調度支援

聯合報／ 本報記者／連線報導
嘉義2水庫蓄水量跌至3381萬立方公尺，經濟部成立應變小組滾動檢討水情，圖為蘭潭水庫。記者李宗祐／攝影
嘉義2水庫蓄水量跌至3381萬立方公尺，經濟部成立應變小組滾動檢討水情，圖為蘭潭水庫。記者李宗祐／攝影

水情拉警報，中南部部分水庫水位持續下探，嘉義仁義潭、蘭潭水庫合計蓄水率不到百分之卅五、台南曾文水庫僅剩百分之廿八多，地方政府展開自主節水措施。苗栗縣一期稻作原有四鄉鎮市開放申請休耕，現擴大為十八鄉鎮；新竹縣頭前溪河床乾涸，灌區內近四千五百公頃農田受衝擊，農水署推出節水試辦計畫。

中央氣象署統計，西半部冬季降雨創一九五一年來最少紀錄，經濟部本月十二日成立旱災應變小組。

仁義潭、蘭潭水庫負責嘉義地區用水，合計蓄水量僅約三三八一萬立方公尺，水利署副署長王藝峰說，包括濁水溪川流水自雲林支援嘉義，以及曾文烏山頭系統支援，合計每日調度量廿二．三萬公噸，至於仁義潭與蘭潭的出水量則採取嚴格控管，每日維持約十萬公噸，降低水庫負荷並延長供水時間。

台南水庫蓄水率，曾文水庫昨不到百分之廿九、白河水庫約百分之十八、南化水庫約百分之四六，因稻作插秧期已過，灌溉需求量漸低，農業用水壓力有所緩解。

南市水利局表示，去年汛期雨水豐沛，加上曾文、南化水庫聯通管啟用調配，今年水情相較往年明顯穩定，估計台南民生及工業用水可正常供至五月底無虞，不過為應對枯水期與降雨不佳，已完成十九口抗旱井整備作業，更已提前啟動工業單位自主節水等抗旱整備工作，安平、永康、仁德三座再生水廠日供約六．一萬公噸給南科產業使用等。

苗栗春耕灌溉受影響，目前公館鄉東河圳、穿龍圳採南北幹道灌三休三輪供，造橋、後龍農灌地區採十五天輪灌，水源最充足的鯉魚潭水庫灌區灌二休二。

農糧署原對水情欠佳的公館、後龍、頭份、銅鑼等一五九九公頃稻作，專案放寬變更休耕或轉作補助，十九日起開放全縣十八鄉鎮市都可申請。

新竹地區去年十一月至今年二月累積雨量只有八十四毫米，僅十年同期平均雨量百分之卅九，寶山、寶二水庫蓄水率僅百分之廿二．七、廿五．五，頭前溪部分河床已乾涸，農民劉慶昌說，部分稻田已插秧，正需要灌溉用水，但水源不足，甚至農田乾裂，「看天吃飯」憂心缺水恐影響作物生長。

農水署推出頭前溪流域農業系統性節水推廣試辦計畫，針對竹東、芎林、新竹與竹北灌區內，願配合用水管理規範的農民，每公頃可領取十六萬元獎勵金，歷來最高。灌區內近四千五百公頃農地，開放報名三天，已有一千公頃農地加入。

農業部農田水利署表示，各地管理處因地制宜採取多元抗旱灌溉，包含啟用地下水井、夜間調配、分區輪流灌溉等措施。

台南 嘉義 缺水 地下水

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