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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩說，AI愈來愈普遍，現在看診時，感覺大多數病人都已問過AI，提出的問題愈來愈專業，醫療術語愈來愈多。可見，AI時代下，病人的水準提高了。本報資料照片
新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩說，AI愈來愈普遍，現在看診時，感覺大多數病人都已問過AI，提出的問題愈來愈專業，醫療術語愈來愈多。可見，AI時代下，病人的水準提高了。本報資料照片

看病前先問AI(人工智慧)，已是許多民眾的就醫習慣。如此會不會造成醫師壓力，或是感覺不受到尊重？新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩說，AI愈來愈普遍，目前還沒有遇到病患拿著AI的醫療回答，直接來詢問的情形，可見病人對醫師仍十分尊重，也可能是病人比較怕醫師，不敢如此挑戰醫師的專業，但拿著AI回答直接問醫師，在未來是有可能的。

因為，朱光恩發現，現在看診時，感覺大多數病人都已問過AI，提出的問題愈來愈專業，醫療術語愈來愈多。他曾遇到腹痛病人詢問，這個腹痛會不會是胰臟炎，那胰臟炎時膽管會不會腫脹等，感覺十分的專業。或是有腹瀉的病人問，腹瀉是吃壞東西，還是感染諾羅病毒等，感覺是有看過書才來看診的。可見，AI時代下，病人的水準提高了，問的問題內容也變得更加多元。

隨著AI發展趨勢，也有許多病人詢問，相關檢查結果會不會用AI輔助判斷。朱光恩說，目前在大腸鏡、乳癌超音波篩檢等，常用AI輔助判斷，它會輔助醫師的眼睛作為更精準的判斷，可說是一種防呆機制，絕對不能取代醫師多年累積的經驗，但經多年學習後，它可能成為醫師必備的標準配備。

另，隨著AI蓬勃發展，許多醫療院所可能於撰寫病例、護理紀錄等應用生成式AI。對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁說，因此，衛福部去年擬定「醫療機構應用生成式AI指引」，目前草案已經完成，正在尋求各醫療院所意見，預計今年4月中旬正式上路，包括運用生成式AI時，如涉及病人個資時，不能直接放入商業用AI的雲端，必須確保病人資訊安全及保護，並負起相關責任等。

至於，AI蓬勃發展時代，網路上常充斥著假醫師、假醫療訊息。YouTube網路平台日前也出現多位虛構的AI醫師，其中「陳志明醫師」宣揚錯誤糖尿病療法，引發爭議。另有不肖業者盜用真實醫師影像進行「深偽」（Deepfake）詐騙，三總眼科教授呂大文就成了超神奇眼疾保健食品的代言人，蒙受無妄之災。

劉玉菁說，對於此類假醫師、假醫療訊息，目前都歸為「詐騙」行為，不論是騙流量以增加廣告收益，或以保健食品賺取利益，本身就是詐騙的行為，目前針對這部分就是與數發部合作，要求Google、Meta、Line或TikTok等平台業者有責任進行把關，針對這類涉及詐騙的訊息必須實名認證及制定風險管理，若是詐騙廣告須於廿四小時移除。

劉玉菁說，病人利用AI詢問病情時不能盡信，一定要保持一個不是百分之百的相信，必須尋求專業醫師諮詢及正規治療方式。朱光恩也說，民眾要有警覺心，應判斷什麼可信、什麼不可信，包括疾病的診斷、檢查、治療，一定都要經過專業醫師的看診，不能隨便相信來源不明的資訊，這是最基本的概念。

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