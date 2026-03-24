中東戰事衝擊醫材 台大醫院：已有應變機制

網路時代，作家手稿拍賣往往被認為是「推廣閱讀」的佳話，也經常擁有「一字千金」的身價。但如果是拍賣的是作家當年投稿報紙副刊的手稿，「物權」歸誰？楊牧家屬夏盈盈與楊牧文學研究中心今天發出聲明，要求掃葉工房將原定29日拍賣的三封楊牧手稿撤拍並返還手稿，從目錄、臉書與各大媒體上，撤除相關內容，並透露賣家身分。掃葉工房則回應，已決定撤拍但無法透露提供手稿的賣家身分。居中協調的洪範書店總編輯葉雲平表示，希望藉由此一聲明喚起大家對作家手稿智慧權的尊重與討論。

2026-03-23 19:27