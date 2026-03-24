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中東戰事衝擊醫材 台大醫院：已有應變機制
中東局勢緊張，衝擊全球石化供應鏈，恐引發藥物、醫材短缺，基層藥師協會表示，除了塑膠醫材，缺輸液的包材也可能嚴重缺貨。對此，衛福部食藥署表示，尚未接獲廠商通報因塑膠原料缺乏而有醫材短缺情事，一旦接獲短缺通報，將啟動相關應變機制。
台大醫院院長余忠仁指出，新冠疫情爆發以來，醫療器材成本明顯上揚，整體漲幅約達二成，交貨時間也受影響。近期中東戰爭確實帶來諸多不確定性，醫材市場持續動盪，為降低外部衝擊，院方逐步建立「快速反應機制」，以確保臨床醫療持續運作。
余忠仁說，台大建立「快速反應機制」，積極尋找替代性醫材來源、強化採購策略，與供應商簽訂合約時納入更具彈性的條款設計，以提升整體供應穩定度。此外，透過多元採購與風險分散，可在特定品項短缺時迅速調整，避免影響臨床治療。
台大醫院另導入「系統性分配」作業模式，針對不同醫材進行彈性配置、調整使用比例，確保將有限資源發揮至最大效益。余忠仁表示，目前整體醫療業務未受明顯影響，台大正密切關注全球醫療用品供應鏈變化，隨時調整策略。
中東戰爭延燒，衝擊石化相關醫療器材供應，食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正謝綺雯說，已請醫療器材相關公協會轉知會員，如受中東局勢影響，遇有供應不足疑慮，務必透過食藥署「醫療器材短缺通報平台」，如實通報。
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