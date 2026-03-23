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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

醫療術語愈來愈多…民眾看診先問AI 增醫病關係緊張

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導

「許多門診患者看似已先問過ＡＩ，所提出的問題愈來愈專業，醫療術語愈來愈多。」新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩說，常有腹瀉患者詢問「這是吃壞東西？還是感染諾羅病毒？」顯見事前做了功課。隨著患者提問水準變高，這對醫師來說，也是一種考驗。

網路平台出現虛構的ＡＩ醫師，三總眼科教授呂大文深受其害，影像及聲音遭「深偽」（Deepfake）處理，在影片中大力推銷某眼藥水，標榜「無效可直接至診間退費」，結果來電投訴者眾多，電話接不停，最後只能報警並向臉書檢舉，但這支影片迄今仍在網路播映中。

「那真的不是我，所謂的名醫認證，可能都是假的。」呂大文說，網路詐騙層出不窮，許多ＡＩ深偽技術製作的假影片，冒用知名醫師、權威、教授等，容貌及聲音極為神似，贏得不少民眾信任，有些影片甚至秀出醫院標誌，看起來就像真的新聞報導。提醒民眾不要輕信誇大療效的藥物及保健食品，在購買藥物前務必認明衛福部核准的藥證字號。

對於網路上眾多ＡＩ假醫師、假醫療訊息，朱光恩表示，民眾應有警覺心，判斷什麼可信、什麼不可信，不能隨便相信來源不明的資訊，如身體不適，務必接受專業醫師的診斷、檢查、治療，這是最基本的概念。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，此類假醫師、假醫療訊息，無論是騙流量，增加廣告收益，或以保健食品賺取利益，均歸為「詐騙」行為。目前已與數發部合作，要求GoogleMeta、Line或TikTok等平台業者善盡責任，嚴格把關，所有涉及詐騙的訊息必須實名認證及制定風險管理，若被認定為詐騙廣告，須於廿四小時移除。

愈來愈多民眾將ChatGPT當成人工智慧醫師，呂大文提醒，這可處理日常健康問題，但不能照單全收，況且如果提問不夠精準，可能讓民眾誤解「不需要吃某種藥」，因而延誤治療、降低療效。此外，ＡＩ摘要內容看似權威，這讓查證能力較弱的年長者產生不當依賴，於就診過程中，恐引發不必要的醫病關係緊張。

此外，民眾看診前先透過ＡＩ、ChatGPT找尋答案，可能形成「標準答案」，將增加醫病溝通的負擔與風險，呂大文指出，人工智慧較少考慮到個體差異，而是傾向將風險「平均化」，容易出現盲點。

對於人工智慧可能引發醫病關係緊張，衛福部醫事司長劉越萍表示，衛福部鼓勵強化診間溝通，希望醫師主動詢問病人從網路獲得哪些醫療資訊，並討論病人所提出的疑問，如果醫療體系成為健康資訊的重要解釋來源，就可提升醫病互信的品質，共同決策品質。

保健食品 諾羅病毒 醫師 AI ChatGPT 流量 廣告 詐騙 Google Meta

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