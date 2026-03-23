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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

小心AI醫師！誤導醫療氾濫 須強化判讀

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導
YouTube出現眾多虛構AI醫師，「陳志明醫師」提出錯誤糖尿病療法，引發爭議，衛福部表示，已與數發部合作，要求網路平台業者善盡責任，嚴格把關，違規影片於廿四小時內下架。記者鄭超文／攝影
YouTube出現眾多虛構AI醫師，「陳志明醫師」提出錯誤糖尿病療法，引發爭議，衛福部表示，已與數發部合作，要求網路平台業者善盡責任，嚴格把關，違規影片於廿四小時內下架。記者鄭超文／攝影

看病前先問ＡＩ，已成許多民眾的就醫習慣，衛福部醫事司長劉越萍表示，透過ＡＩ獲得醫療建議，或以搜尋引擎生成「醫療摘要」，如內容錯誤，損及健康，難以究責。為此，著手提升平台責任，要求提供健康建議的ＡＩ服務系統需標示「非醫療診斷」、「僅供參考」等警語。

數位媒體與人工智慧快速發展，錯誤與誤導性醫療訊息激增，台北醫學大學衛生福利政策研究中心昨舉辦「數位媒體下的醫療誤導與治理挑戰研討會」，邀集各界實務專家，從制度、專業倫理與媒體責任等面向，探討醫療資訊失真的治理對策。

七成民眾 網路取得健康資訊

劉越萍指出，進入數位時代，政府面臨醫療資訊治理等全新挑戰，例如，透過ＡＩ尋求醫療建議，或是搜尋摘要，均僅被視為「工具產出」，無法監管跨平台、ＡＩ醫療內容，也缺乏專責規範，相關錯誤衛教處在灰色地帶，不易找到直接法律依據。

「數位平台已成為主要醫療資訊來源。」北醫衛生福利政策中心主任李伯璋表示，超過七成民眾透過網路或社群媒體接觸健康資訊，逾六成主動搜尋相關內容，但在資訊爆炸的環境下，錯誤或誇大訊息更易被包裝與擴散，最近一兩年甚至出現ＡＩ生成「假醫師」影片，誇大療效，真假難辨。

例如，YouTube出現多位虛構的ＡＩ醫師，其中「陳志明醫師」宣揚錯誤糖尿病療法，引發爭議。另有不肖業者盜用真實醫師影像進行「深偽」（Deepfake）詐騙，三總眼科教授呂大文就成了超神奇眼疾保健食品的代言人，蒙受無妄之災。

三大原則 初步降低誤判風險

北醫附醫營養室主任蘇秀悅指出，愈來愈多民眾因網路誤導而採用不當飲食或療法，過度迷信單一營養補充或誇大療效產品，以致延誤正規治療。呼籲民眾透過「來源是否專業、是否有臨床證據、是否過度誇大」等三大原則進行初步判讀，降低誤判風險。

與會專家認為，高齡者及照顧者對醫療資訊需求高，但辨識能力不足，一旦錯誤訊息，可能導致延誤就醫或錯誤照護決策。政府應重視醫療資訊治理，做好「制度監管、專業把關、民眾教育」等三面向，透過跨部門合作，並提升全民媒體識讀能力。

對於醫療訊息亂象，劉越萍說，衛福部將與社交平台、影音平台、搜尋服務等合作，建立健康資訊自律準則，針對醫療高風險等關鍵字，優先推動官方認證內容標章制度，提升資訊可信度。

此外，許多醫療院所以生成式ＡＩ來撰寫病例、護理紀錄，為此，衛福部去年擬定「醫療機構應用生成式ＡＩ指引」，目前已完成草案，正在蒐集醫療院所意見，預計四月中旬上路，要求運用生成式ＡＩ時，不得將病患個資放入商業用ＡＩ雲端，以確保病人資訊安全。

醫師 李伯璋 搜尋引擎 AI 衛福部 北醫大 YouTube deepfake

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