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明天高溫上看31度！這天起連2波東北季風增強 北東濕涼
未來1周受2波東北季風影響，周三起水氣增多，北台灣高溫也略降，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天各地天氣晴朗穩定，高溫上看31度，但周三至周四、周五至周六接連2波東北季風增強，其中，周五水氣最多，直到周日至下周一東北季風減弱，水氣減少，溫度也逐漸回升。
黃恩鴻說，明（24日）各地晴朗穩定，僅迎風面的基隆北海岸、東北部、恆春半島有零星短暫降雨，午後花東、南部山區有零星降雨。
周三（25日）受到第1波東北季風增強，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣降雨；周四（26日）基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有零星降雨，其他地區為多雲到晴。
周五至周六（27、28日）緊接第2波東北季風增強，其中，周五水氣最多，北部、東半部、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區也有零星短暫降雨；周六降雨範圍縮小，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區為零星短暫雨。
周日、下周一（29、30日）東北季風減弱，水氣減少，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的好天氣。
溫度部分，黃恩鴻指出，未來1周中南部低溫約18至21度，高溫上看28至31度；明天北台灣高溫26至27度，低溫17至19度；東北季風影響期間，北部、宜花高溫下降到22至26度。
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