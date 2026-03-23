神獸文化特展登場 虎爺神像、「祖媽神轎」故宮展出

迎接兒童節，故宮北院推出「神獸再現」特展，帶領大小朋友探索隱身於故宮文物的奇幻生物，另向台史博、北港朝天宮借展「虎爺神像」與「祖媽神轎」，凸顯神獸文化在民間樣貌。

「神獸再現—文物中的奇幻生物」開幕記者會今天舉行，故宮院長蕭宗煌表示，自古以來人類對未知的宇宙與大自然產生敬畏之心，神獸即來自於對動物的不同理解和想像，從口耳傳說、圖騰描繪、形貌轉化，再加上宗教信仰的影響，逐漸衍生出許多不同形態樣貌及具有特別意義的神獸。

蕭宗煌表示，相較於西方正邪相參的神獸文化不同，東亞地區的神獸，無論是祈求平安、避邪、吉祥、長壽、福祿，甚或被古代君王視為統治正當性的祥瑞，多是帶有正面意義，且被視為守護神的地位，具有護佑群眾的功能。繼2024年故宮南院推出「神獸現形—文物中的奇幻生物」特展獲各界熱烈迴響，今年展覽移師故宮北院。

「神獸再現」特展精選神獸主題文物，例如象徵天下太平、聖人降世時現身的祥瑞神獸「麒麟」，在「毛詩品物圖考 麟之趾」中描繪麒麟身披鱗片並伴隨火紋，呈現後世常見的麒麟形象；還有清代「龍馬負圖」玉雕作品，呈現傳說中龍與馬所生的神獸「龍馬」，特徵是身上有鱗與翅膀，可在水中行走，聖人在世時現身並背負圖卷。

借自國立台灣歷史博物館的「虎爺神像」，造型樸拙可愛，虎爺則是民間信仰中的動物神，常被安奉於神桌下方，作為神明坐騎或協助傳遞訊息、搬運物品；來自北港朝天宮的「祖媽神轎」則由漳州派傳奇匠師陳應彬於1912年主持完成，神轎上4尊四海龍王雕像守護於轎門與柱邊，象徵四海水族歸順並尊崇媽祖，祈願海安浪平。

北港朝天宮董事林恒毅致詞表示，朝天宮文物館典藏300年來、近2萬件與北港媽祖信仰相關文物，文物的價值在對外展示與推廣。本次展出3件朝天宮所藏工藝品，雖年代相對較近，然工藝精湛、保存不易，皆為極具價值之珍貴文物，展現朝天宮長期深耕文化保存與推廣成果。

「神獸再現—文物中的奇幻生物」即日起在故宮北部院區第一展覽館展出至8月30日。