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美援縮減 無國界醫生示警 結核病恐衝擊全球公衛

中央社／ 記者曾以寧台北23日電

世界結核病日將至，無國界醫生今天示警，隨美援資金縮減，在部分貧窮國家已可觀察到結核病救治壓力上升，加上抗藥性問題，恐對全球公衛造成衝擊，屆時台灣弱勢族群也難倖免。

3月24日是世界結核病日，無國界醫生全球資金聯絡人暨無國界醫生（比利時）健康政策顧問修伊特（Tess Hewett）今天透過無國界醫生台灣辦公室的線上媒體座談，探討人道援助削減對全球疾病防治的衝擊。

修伊特指出，美國政府去年關閉了83%美國國際開發總署（USAID）計畫，雖然這僅佔美國聯邦預算的1%，但在全球相關資金中卻佔了近40%。此舉導致全球性和地方性非政府組織（NGO）和邊緣化群體所受支持大幅減少，使援助趨於武器化及政治化，如蘇丹危機爆發時所獲得的國際資源，遠低於同樣面臨戰火的烏克蘭

資金減少將衝擊全球健康，修伊特引用國際醫學重要期刊「刺胳針」（The Lancet）發表的研究指出，由於資金撤減，全球各年齡層可能會增加2260萬例原本可以預防的「額外」死亡。

結核病就是典型的例子。修伊特說明，結核病在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，就是全球最致命的傳染病，隨著COVID-19疫情影響下降，它再次回到榜首，在2024年造成全球約120萬人死亡、1070萬人發病。

結核病是可治療的疾病，卻更顯出貧富差距。修伊特表示，除了兒童是易感族群，結核病的主要影響對象，是最貧窮、沒有資源的人。在肯亞、馬拉威、宏都拉斯等地，隨著合作夥伴的資金減少、回應需求的能力減弱，主要仰賴獨立捐款的無國界醫生，除了必須進入填補缺口，面臨的救治壓力也大幅增加。

被問及貧窮地區結核病的防治困境是否可能影響全球公共衛生，修伊特肯定的說，「100%」。

她解釋，資金削減將造成診斷缺口、延誤及時投藥與救治，外界也將更難以掌握疾病實際盛行率；加上抗藥性菌株讓事情更趨複雜，屆時台灣的貧窮與弱勢族群恐將首當其衝，成為結核病攻擊的目標。

根據衛生福利部疾病管制署資料，「結核病」是由種好氧性耐酸性結核桿菌所引起。主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染，傳染性結核病患者常在吐痰、咳嗽、講話、唱歌或大笑時，產生帶有結核桿菌的飛沫。

疾管署指出，結核菌可長期潛存在宿主體內伺機發病，一般人受到感染後一生中約有5至10%機會發病，尚未發病期間，稱為潛伏結核感染，不具傳染性。感染後以首2年內發病機率最高，一旦發病症狀為咳嗽超過2週、體重減輕、發燒等。

貧富差距 馬拉威 烏克蘭

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