人類91%活動過剩熱量被大海吸收 專家：地球能量失衡是全球暖化主因

世界氣象組織（WMO）於今日發布「2025年全球氣候狀況」報告，確認2015至2025年為史上最熱11年，2025年均溫較工業化前高約1.43°C。報告也首次納入「地球能量失衡」指標，指標的數字越高代表地球吸收太陽的熱量多於散出的量，是最能反映暖化全貌的單一指標。根據報告統計，目前因人類活動所增加的地球熱量，有91%被海洋吸收，加速海洋暖化與海平面上升，僅約1%的熱量存入大氣中，卻已引發日益頻繁的極端天氣。

台灣科技媒體中心（ＳＭＣ）邀集專家學者對該報告分享意見，文化大學大氣與地質科學系副教授洪夢白表示，目前受大氣中過多溫室氣體的影響，多餘的熱量無法散逸，進而變相存入大氣、海洋、陸地與海冰之中，存於海洋中的熱量高達整體多餘熱量的91%，除了造成海洋過度酸化，影響生態之外，海洋環流、海冰與熱帶氣旋等大氣海洋系統，為調節整個地球多餘吸納的能量，勢必做出動態的變化，進而增加極端天氣與災害的發生頻率，台灣地屬亞熱帶地區且四面環海，受到海洋影響頗深。政府與社會大眾應該做好心理準備。

中央研究院環境變遷研究中心研究員兼副主任龍世俊說，全球平均大氣及海洋溫度上升程度、海平面上升程度、陸上冰川及海冰融化程度在近年來皆破紀錄，而海洋所累積的熱量仍會持續影響大氣溫度，在未來50到100年，人類必須學習與失衡的地球共存，因此淨零與調適必須並重，需要加速落地本土的調適科技及政策，才能降低台灣所受到的氣候變遷衝擊，這是別的國家無法幫忙的。

中央研究院環境變遷研究中心退休特聘研究員許晃雄表示，地球能量失衡是全球暖化的主因，亦即地球放射出去的能量少於接收的太陽輻射，放大了溫室效應，地球溫度因此逐年上升，過去數十年蓄積了91%的過剩熱量，是大氣的91倍，而暖化的影響在淨零後，仍可能持續數十年甚至數百年，我們必須審慎檢視台灣目前的氣候行動，是否有長期抗暖化衝擊的心理準備與實質規畫。