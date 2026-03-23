莊佩樺接任南國美籌備處主任 將推行政法人設立事宜

文化部所屬台南國家美術館籌備處主任今天交接，由原國立台灣歷史博物館副館長莊佩樺接任籌備處主任，與卸任代理主任黃宏文完成交接，莊佩樺表示將積極推動行政法人設立事宜。

文化部政務次長李靜慧擔任監交人，她透過新聞稿表示，台南國家美術館的成立，是國家文化政策推動「重建台灣藝術史」的重要里程碑。期許南國美籌備處未來在莊佩樺帶領下，不僅是展示藝術作品的文化場館。

李靜慧期待，南國美未來還能以研究為基礎、持續累積知識與文化論述，並持續與國內外博物館、研究機構及學界深化合作交流，逐步建構台灣近現代藝術史的研究與展示體系，成為呈現台灣藝術發展的重要文化據點，並提升台灣藝術在國際文化視野中的能見度。

莊佩樺表示，1895年至1960年是台灣藝術發展極為關鍵的歷史階段，在不同時代與社會變遷的背景，許多藝術家持續以創作回應當下，累積豐富且多元的藝術成果，南國美將以此時期為核心研究範疇，透過系統性的研究、策展及出版，持續推動藝術作品的再發掘、再研究與再詮釋，讓社會大眾看見、理解、傳承台灣美術史。

莊佩樺指出，未來籌備處在文化部支持下，將積極推動行政法人設立相關事宜，逐步建立專業性與永續性的組織制度，同時也將持續優化場館硬體設備與典藏保存環境，為未來典藏建構及國際借展合作奠定穩固基礎。

莊佩樺表示，南國美籌備處也將持續與前輩藝術家家屬及相關基金會深化合作，透過研究、展覽與出版等多元計畫，使更多台灣近現代藝術家的創作成就與生命故事被重新看見，進一步豐富台灣藝術史的文化記憶。

李靜慧同步感謝黃宏文在籌備期間的努力與付出，帶領團隊推動研究方向建立、展覽規劃與公共推廣等基礎工作，為台南國家美術館發展奠定穩固基礎。黃宏文則說，能在籌備處成立初期參與相關工作深感榮幸。