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以國寶魚恐嚇族人引水風波落幕 協調決定南山部落「維持現有3水管」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
南山社區發展協會理事長林朝枝（左一）與宜蘭縣議會議員沈志弘（右五）兩人意見相左各持己見。記者潘俊宏／攝影
南山社區發展協會理事長林朝枝（左一）與宜蘭縣議會議員沈志弘（右五）兩人意見相左各持己見。記者潘俊宏／攝影

雪霸國家公園管理處日前以保護「國寶魚」理由，發給宜蘭縣大同鄉南山部落一份措詞強烈告知書，指族人踩法律紅線，違法在羅葉尾溪私接水管引水，限期拆除5支水管，否則依法重罰，此舉引爆反彈。立委盧縣一今天協調，決議維持早年就已使用的3支水管，現況並未增加，未來也不再增設水管。

雪管處3月5日發給部落族人「守護國寶魚棲地：致南山部落全體族人告知書」，指羅葉尾溪是家鄉珍貴命脈，也是全世界唯二擁有「台灣櫻花鉤吻鮭（國寶魚）」穩定族群的溪流。近期巡護發現，溪流出現多處非法引水設施（目前已查獲 5 支大型水管），不僅未經合法申請水權，更嚴重威脅國寶魚生存空間。

雪管處表示，為了避免部落面臨嚴重的法律風險與負面輿論，鄭重告知：

法律紅線：切勿以身試法。擅自引水行為觸犯多項法規，違反「野生動物保育法」，櫻花鉤吻鮭為瀕臨絕種保育類野生動物，破壞其棲息環境導致野生動物受影響，最高可處5年以下有期徒刑，併科100 萬元以下罰金；違反「水利法」未經核准擅自取水，主管機關得強制拆除其取水設施，並處行政罰鍰；違反「森林法」在國有林地私設水管、占用土地，涉及刑事竊占罪及森林法罰則。

產業風險：南山部落的高冷蔬菜全台聞名，若因「非法引水導致國寶魚滅絕」消息流傳，可能引發全國性抵制，重創農產形象，要求現有私接水管行為人4月1日前移除設備。逾期未處理，將報請內政部、農業部林署及縣政府「強制拆除」移送法辦，族人切勿跟風效仿，目前有完整科技監測，任何新增水管將無所遁形。

告知書引爆族人反彈，立委盧縣一痛批雪管處「拒絕恐嚇原鄉」，上周辦理現勘只發現3支用了數十年老舊水管，該引水設施早在還沒有國寶魚時就已經在用，雪管處此舉「乞丐趕廟公」。今天上午11時，他在立法院舉行協調會，邀集雪管處、農業部林保署等協調部落用水，雪管處人員當場對於告知書用詞失當，表達歉意。

南山社區發展協會理事長林朝枝說明族人用水需求，希望能與其他單位一起共同使用羅葉尾溪的水源，包括增設水管，用於民生及夏季種菜灌溉水源之用。不過，此項建議違反規定，當場遭到雪管處反對。

宜蘭縣議員沈志弘建議，維持現有3支水管，繼續延用不拆除，未來若夏天種菜灌溉水源不足，農民再尋找別的水源；他也認為，高冷高麗菜是南山部落的主要經濟農作，政府應該幫忙到深山找水，興建接引水管，栽種使用者付費，才能維護地方產業永續發展。

南山社區發展協會理事長林朝枝代表南山部落說明族人用水需求，希望增設水管引水灌溉。記者潘俊宏／攝影
南山社區發展協會理事長林朝枝代表南山部落說明族人用水需求，希望增設水管引水灌溉。記者潘俊宏／攝影

雪管處與南山部落因國寶魚棲地的溪水用水爭議，國民黨立委盧縣一（中）主持協調會，希望能找出歧見化解爭議。記者潘俊宏／攝影
雪管處與南山部落因國寶魚棲地的溪水用水爭議，國民黨立委盧縣一（中）主持協調會，希望能找出歧見化解爭議。記者潘俊宏／攝影

雪管處與南山部落因國寶魚棲地的溪水用水爭議，國民黨立委盧縣一（右三）今天主持協調會，決定維持使用現有的3支水管。記者潘俊宏／攝影
雪管處與南山部落因國寶魚棲地的溪水用水爭議，國民黨立委盧縣一（右三）今天主持協調會，決定維持使用現有的3支水管。記者潘俊宏／攝影

農業部 野生動物 族人

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