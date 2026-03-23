2026年旅程從華航全新聯名 Marc Jacobs 旅行包開始

華航（2610）推出全新升級的機上旅行包（Travel Kit），首度攜手紐約時尚精品 Marc Jacobs 與丹麥多方位設計品牌 FRAMA，以「為旅程而生」為靈感，從包款設計到備品配置，處處展現巧思，使旅行包躍升為永續利用的風格單品，讓飛行體驗延伸至日常生活。

Marc Jacobs 與 FRAMA皆是首次躍上航空公司旅行包。Marc Jacobs以都會輕奢與創意玩趣聞名，整體款式勾勒出高辨識度的俐落線條，深受年輕世代與潮流文化青睞；FRAMA主打「Mindful Living」的北歐哲學，透過簡約優雅的工藝，巧妙融合機能性與高品質，為環遊世界的旅人帶來回歸生活本質的和諧氣息。華航全新旅行包將自3月28日率先於布拉格航線亮相，5月起陸續於美洲、歐洲、澳洲等長程航線登場。

豪華商務艙特別推出兩款包型，台北出發航段是以Marc Jacobs經典的Vanity Bag為設計靈感，低調奢華的皮革色調展現沉穩風範。回程航段則取材自The Snapshot的雲霧白旅行包，作為2026年趨勢色，呈現明亮純淨的高級印象，為長途旅行注入輕盈放鬆的好心情。豪華經濟艙則帶來新世代旅客的活力形象，結合Marc Jacobs標誌設計元素，搭配檸檬黃與里昂藍的亮麗配色，營造層次豐富的旅行想像。兩款包型皆附有Marc Jacobs品牌的眼罩及整線器。

旅行包配備細心考量旅客的使用習慣，豪華商務艙內容包括 FRAMA的保養產品，如護手霜與護唇膏。FRAMA 護手霜採用 Herbarium 香氣，以木質與清新辛香調為特色，傳遞植物保存、啟發與身心和諧的概念。此外，包含竹製環保潔齒套組、口腔清新噴霧與折疊鏡梳，不但適合機上使用，更驚喜加入實用3C配件，包括多插頭萬用快充充電線與手機掛繩，讓旅人隨時在旅程中補充電力。豪華經濟艙同步升級保養品容量，並提供同色系折疊拖鞋，進一步完善旅程體驗。

展望2026年，華航持續升級多項機上服務，伴隨全新旅行包上線，亦規劃導入嶄新機上影音娛樂內容，包含Disney+原創影集等多元精彩節目，優化豪華經濟艙機上用品與餐飲規格，逐步強化各航線與艙等服務品質。華航期望旅客自踏上旅程起，都能感受到以旅客為主角，從心做起的細緻。讓生活，為旅程而生，讓旅程，點亮生活。

2026 年旅程 從華航全新聯名 Marc Jacobs 旅行包開始。華航／提供

Marc Jacobs 與 FRAMA皆是首次躍上航空公司旅行包。華航／提供