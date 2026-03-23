懲處出爐！自家副站長翹班開車闖平交道 台鐵：記2大過開除

苗栗縣通霄鎮新埔車站附近的秋茂園平交道，3月11日發生7501車次貨運列車撞擊自小客車車尾事故，造成多班列車誤點，事後發現，肇事駕駛竟是台鐵新埔車站值班站長，且是值勤時間就逕行開車離開，更違規闖行平交道。台鐵公司今表示，經委員會調查後決定記蘇員2大過並免職。

新埔車站3月11日接獲民眾轉報秋茂園平交道發生平交道事故，汽車違規闖越平交道，致車尾遭7501次列車撞及，汽車駕駛未受傷。台鐵總經理馮輝昇本月18日表示，經查該駕駛為新埔站的值班站長、也是白沙屯站的蘇姓副站長。事發後感到十分痛心，也進行全面檢討，目前該員工已調離現職，並進行相關調查。

馮輝昇說，18日下午已召開考成會，由於考成會是委員制，所以委員為充分討論，並請當事人陳述事發經過，最後檢討結果出爐後也會公開向社會大眾說明，並強調這樣的事件不應該發生在台鐵員工身上，因此內部會做出最嚴格的檢討，針對該員工做最嚴厲的處分，讓類似事件不再發生。

台鐵今說明，本公司於18日下午2時召開專案考成委員會，審議3月11日新埔站蘇姓值班站長早退及引發平交道事故一案。本案經委員會陳列調查結果，並依程序予以當事人陳述意見，由委員進行問答。歷經2小時10分後，委員會達成共識做出一次記兩大過予以免職之決議，並於20日核布懲處令。

依公務人員保障法相關規定，蘇員如有不服考成決議，得於收受本令之次日起30日內，繕具復審書經本公司向公務人員保障暨培訓委員會提起復審。

另依交通事業人員考成條例第14條但書規定，考成應予免職人員，自確定之日起執行；本案蘇員，將於收受本免職令之次日起停職。