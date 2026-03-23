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長庚攜手裕利醫藥 導入循環物流箱打造醫療永續

中央社／ 桃園23日電

林口長庚醫院今天與裕利醫藥簽署合作備忘錄，將原本一次性紙箱包裝改為可重複使用的「循環物流箱」，並由裕利醫藥負責配送與回收，推動醫療供應鏈朝循環經濟發展。

根據林口長庚醫院今天的新聞稿，院長陳建宗表示，這次導入全國首例「衛材（藥品）供應導入循環物流箱」示範專案，除了是物流模式的調整，也希望從供應鏈源頭開始改變，將永續理念落實在日常醫療運作之中。

陳建宗指出，醫療體系的碳排有相當比例來自供應鏈，如何在不影響醫療品質的前提下持續優化，是未來重要方向，院方將持續推動低碳轉型，落實日常營運中的永續理念。

陳建宗說，以林口院區衛材為例，預估每年可減少約3690個傳統紙箱使用，全年減碳約2569 公斤二氧化碳當量（kgCO₂e），每箱約可減碳50%，同時降低一次性包材與廢棄物產生。循環物流箱由廠商回收再利用，未來將分階段推動逐步擴展至各院區，期望帶動台灣醫療供應鏈朝永續與低碳方向發展。

供應鏈

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