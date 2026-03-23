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吃臭豆腐能養生？ 名醫授4招破解發炎地雷：搭1物抗氧化

聯合新聞網／ 綜合報導
吃臭豆腐時搭配台式泡菜與蒜泥不僅解膩，高麗菜的纖維與蒜素的抗氧化力對身體也有益處。聯合報系資料照
吃臭豆腐時搭配台式泡菜與蒜泥不僅解膩，高麗菜的纖維與蒜素的抗氧化力對身體也有益處。聯合報系資料照

說到台灣最具代表性的小吃，絕對少不了「聞著臭、吃著香」的臭豆腐。不過，許多注重健康與養生的民眾深怕一吃就讓身體發炎。營養功能醫學專家劉博仁醫師強調，只要掌握好頻率與搭配技巧，吃臭豆腐其實也可以很「養生」。

劉博仁醫師在臉書粉專表示，臭豆腐是華人飲食文化中將「發酵」運用得淋漓盡致的代表，就如同西方的藍紋乳酪一樣，是利用微生物分解蛋白質，進而產生特殊的胺基酸與風味物質。豆腐本身就是優質的植物性蛋白質來源，並富含大豆異黃酮，但其健康價值，取決於最後的「烹調方式」。

為了讓大家在享受美食的同時不增加身體負擔，劉博仁特別分享了4個吃臭豆腐的健康秘訣：

1.選擇清蒸水煮：建議盡量選擇清蒸臭豆腐或煮湯（如麻辣鴨血豆腐）。高溫油炸不僅會破壞發酵帶來的好菌，還容易產生過氧化脂質與糖化終產物（AGEs），大幅增加身體發炎的負擔。

2.搭配「抗氧化」神隊友： 吃臭豆腐時附的台式泡菜（高麗菜）富含纖維，能稍微延緩油脂吸收。此外，建議多加一點蒜泥，蒜素具有強大的抗氧化力，能幫助抵銷部分高溫烹調帶來的負面影響。

3.吃料不喝湯：麻辣臭豆腐湯頭隱藏了過量的鈉與劣質油脂，喝下肚容易造成心血管負擔與水腫。

4.事後多吃蔬菜：吃完臭豆腐後的一兩餐，建議多攝取「十字花科蔬菜」（如花椰菜、芥藍菜等），並多喝水，幫助肝臟代謝負擔，讓身體迅速回到平衡狀態。

劉博仁最後提到，生活需要一點煙火氣，偶爾的放縱是為了更有動力堅持健康的生活。深坑的豆腐吃的是一種文化記憶，只要懂得吃法，美味與健康絕對能並存。

臭豆腐 劉博仁 養生 蛋白質 醫師 高溫

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