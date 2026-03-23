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數位醫療假訊息氾濫成隱憂 專家籲強化治理與民眾判讀能力

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北醫學大學衛生福利政策中心主任李伯璋表示，利用AI生成「假醫師」形象或誇大療效的案例，增加民眾辨識難度。本報資料照片
台北醫學大學衛生福利政策中心主任李伯璋表示，利用AI生成「假醫師」形象或誇大療效的案例，增加民眾辨識難度。本報資料照片

隨著數位媒體與人工智慧快速發展，醫療資訊傳播模式大幅改變，但錯誤與誤導性訊息同步增加，對民眾健康決策帶來潛在風險。台北醫學大學衛生福利政策研究中心今日舉辦「數位媒體下的醫療誤導與治理挑戰研討會」，邀集各界實務專家，從制度、專業倫理與媒體責任等面向，探討醫療資訊失真的治理對策。

台北醫學大學衛生福利政策中心主任李伯璋表示，現今已有超過七成民眾透過網路或社群媒體接觸健康資訊，六成以上更會主動搜尋相關內容，顯示數位平台已成為主要醫療資訊來源。在資訊爆炸的環境下，錯誤或誇大內容也更容易被包裝與擴散，甚至出現利用AI生成「假醫師」形象或誇大療效的案例，增加民眾辨識難度。

衛福部醫事司司長劉越萍指出，政府在數位時代面臨醫療資訊治理的全新挑戰，包括現行法規難以即時因應網路資訊流通速度，以及跨平台監管的困難。未來政策方向將著重於強化跨部會合作、提升平台責任，以及建立更即時的錯誤資訊澄清機制，降低不實訊息對公共健康的影響。

從臨床與實務角度來看，北醫附醫營養室主任蘇秀悅指出，近年常見民眾因網路誤導而採取不當飲食或療法，例如過度迷信單一營養補充或誇大療效產品，反而延誤正規治療。醫療與營養資訊應以科學證據為基礎，民眾可透過「來源是否專業、是否有臨床證據、是否過度誇大」等原則進行初步判讀，以降低誤判風險。

政治大學傳播學院教授徐美苓分析，數位平台的演算法容易放大情緒化、吸睛的內容，使錯誤醫療訊息更易擴散。除了政府監管外，更應強化媒體識讀教育，提升民眾對資訊來源與內容框架的理解能力，建立社會整體的「資訊免疫力」。

中華民國消費者文教基金會董事長鄧惟中指出，當錯誤醫療資訊與商業利益結合，往往衍生消費爭議，民眾在求償或救濟上仍面臨困難。應檢討相關法規並強化消費者保護機制，避免不實醫療資訊成為牟利工具。

與會專家認為，醫療誤導問題不僅是資訊傳播議題，更與高齡化社會密切相關。高齡者及照顧者對醫療資訊需求高，但辨識能力相對有限，一旦接觸錯誤訊息，可能導致延誤就醫或錯誤照護決策，進而產生實質健康風險。

綜合各界意見，未來醫療資訊治理須從「制度監管、專業把關與民眾教育」三方面同步推進。專家強調，在數位時代，單靠政府或醫療體系難以全面防堵錯誤訊息，唯有透過跨部門合作與全民媒體識讀能力提升，才能在資訊洪流中守住健康防線。

李伯璋 醫療資訊

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