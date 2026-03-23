中東戰火恐致醫療耗材短缺、藥價上漲？食藥署回應了

中東戰爭持續延燒，衝擊全球石化供應鏈，恐引發醫材短缺，藥價也面臨漲價壓力。基層藥師協會理事長沈采穎表示，除了塑膠醫材，輸液的包材也缺貨，比食鹽水缺貨還嚴重，因為所有藥廠都無法製造。對於塑料上漲，醫材是否短缺，食藥署回應，截至目前並未接獲廠商通報因塑膠原料缺乏而醫材短缺情事。

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正謝綺雯表示，已請醫療器材相關公協會轉知所屬會員，針對中東局勢若遇有供應不足疑慮，可透過食藥署的「醫療器材短缺通報平台」落實通報，截至目前，並未接獲廠商有相關通報。

謝綺雯指出，雖有業者反映國際原料價格上漲、成本增加，但這屬於價格波動範疇，並未出現產品斷貨或產能不足。食藥署將持續透過「醫療器材短缺通報處理機制」協助醫材供應。若接獲醫療器材短缺通報，將啟動替代品與替代療法評估、專案進口等相關應變機制。

針對藥品的部分，食藥署藥品組簡任技正楊博文表示，持續監測中東情勢對我國藥品供應影響，近期塑膠原料供應不穩可能衝擊藥品包材，食藥署已與相關藥廠保持密切聯繫，掌握塑膠原料供應現況。目前多數藥廠明一定的包材庫存，但在包材報價及訂購時程存在不確定性。

楊博文說，已與經濟部產業發展署協調，請國內塑膠原料供應商優先供應藥品包材業者，維持藥品穩定供應。另請藥品許可證持有藥商，若有影響藥品供應情事，應及早向食藥署通報。