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影／菲籍護理師跨海求醫 三總助她擺脫呼吸器

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
三軍總醫院近日成功完成台灣首例國際醫療橫隔膜節律器植入手術，讓菲律賓裔患者Wendy（前中）成功脫離呼吸機束縛，她在記者會上與先生Mark（前左五）一同向醫療團隊表達感謝。記者余承翰／攝影
三軍總醫院近日成功完成台灣首例國際醫療橫隔膜節律器植入手術，讓菲律賓裔患者Wendy（前中）成功脫離呼吸機束縛，她在記者會上與先生Mark（前左五）一同向醫療團隊表達感謝。記者余承翰／攝影

37歲的菲裔護理師Wendy在懷孕22週接受腦部手術後發生多處腦梗塞，雖在昏迷中產下孩子，卻引發嚴重「後天性中樞性低通氣症候群」，長期需依賴呼吸器維生。家屬跨海向三軍總醫院尋求醫療協助，日前成功由跨科別團隊為其植入橫膈膜節律器（DPS），最終成功脫離呼吸器，成為台灣首例國際醫療橫膈膜節律器植入成功案例，今天她在先生Mark陪同下出席記者會，表達對醫療團隊的感謝。

Wendy在記者會上透過眼動輔具向醫療團隊表達感謝，她表示，感謝三總醫療團隊及家人的支持，特別是主治醫師黃才旺及參與手術的醫師黃敍愷，讓她重新獲得呼吸的能力。她的先生Mark說，感謝上帝的指引，讓妻子能順利接受「橫膈膜節律器（DPS）」植入並最終擺脫呼吸器，也特別感謝黃才旺與整個手術團隊的勇氣與專業。

黃才旺表示，在DPS植入術後與多專科團隊的精密照護下，Wendy的呼吸功能大幅進步，成功脫離長期的呼吸依賴，目前已能在無管路狀態下自主呼吸，這不僅是生理上的進步，更是她進入下階段復健的關鍵里程碑。

三軍總醫院近日成功完成台灣首例國際醫療橫隔膜節律器植入手術，讓菲律賓裔患者Wendy（中）成功脫離呼吸機束縛，她在記者會上與先生Mark（左二）向醫療團隊表達感謝，並與胸腔外科主任黃才旺（左一）、三總院長蔡宜廷（右一）一同切蛋糕慶祝。記者余承翰／攝影
三軍總醫院近日成功完成台灣首例國際醫療橫隔膜節律器植入手術，讓菲律賓裔患者Wendy（中）成功脫離呼吸機束縛，她在記者會上與先生Mark（左二）向醫療團隊表達感謝，並與胸腔外科主任黃才旺（左一）、三總院長蔡宜廷（右一）一同切蛋糕慶祝。記者余承翰／攝影

三軍總醫院近日成功完成台灣首例國際醫療橫隔膜節律器植入手術，三總院長蔡宜廷在記者會上向大家報告這個好消息。記者余承翰／攝影
三軍總醫院近日成功完成台灣首例國際醫療橫隔膜節律器植入手術，三總院長蔡宜廷在記者會上向大家報告這個好消息。記者余承翰／攝影

三軍總醫院近日成功完成台灣首例國際醫療橫隔膜節律器植入手術，讓菲律賓裔患者Wendy（前中）成功脫離呼吸機束縛，她在記者會上以眼動輔具向醫療團隊表達感謝。記者余承翰／攝影
三軍總醫院近日成功完成台灣首例國際醫療橫隔膜節律器植入手術，讓菲律賓裔患者Wendy（前中）成功脫離呼吸機束縛，她在記者會上以眼動輔具向醫療團隊表達感謝。記者余承翰／攝影

三軍總醫院近日成功完成台灣首例國際醫療橫隔膜節律器植入手術，胸腔外科主任黃才旺在記者會上說明醫療過程。記者余承翰／攝影
三軍總醫院近日成功完成台灣首例國際醫療橫隔膜節律器植入手術，胸腔外科主任黃才旺在記者會上說明醫療過程。記者余承翰／攝影

記者會 國際醫療 護理師

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