星國平台業者Grab進軍台灣 洪孟楷：證明外送平台專法是市場發展基礎

Grab宣布6億美元收購foodpanda台灣外送事業，進軍台灣市場，震驚各界。國民黨立委洪孟楷表示，跨國企業投資台灣凸顯外送服務相關法規的完善與健全重要性，這也證明專法不只是限制，更是市場可發展的重要基礎。

國人前往東南亞旅遊時經常使用的外送、叫車服務平台Grab，位於新加坡的母公司Grab Holdings Limited今天正式宣布，已與總公司位於德國的Delivery Hero SE達成協議，將以6億美元估價現金收購其旗下foodpanda台灣的外送業務。

洪孟楷指出，曾前往東南亞旅遊過的民眾應該都知道，到泰國、新加坡、馬來西亞等地，最好用的App之一就是Grab，從外送、叫車到旅遊服務幾乎一手包辦。精準的定位、多元的服務功能，也讓語言不通的外國旅客能輕鬆上手、自在使用。

洪孟楷認為，如今Grab預計進軍台灣市場，只要經濟部與公平會確認相關交易合法合規，都歡迎跨國企業願意投資台灣、深耕市場，但這也再次凸顯，在外送服務產業中，法規的完善與健全至關重要。

洪孟楷分析，跨國企業動輒以百億資金併購，這次6億美元（約新台幣近200億元）的規模，在整個市場遊戲規則中，平台業者相較於外送員、店家與消費者，往往處於更強勢的位置。因此，先前三讀通過的外送專法更顯關鍵；在制度保障之下，仍有國際企業願意加碼投資，也證明專法不只是限制，更是讓市場可預期、可發展的重要基礎。

洪孟楷表示，Grab的進入，可預見將在乘車、外送與即時購物等領域帶來新的競爭格局；值得注意的是，過去Uber Eats併購foodpanda曾因壟斷疑慮遭否決，如今改由Grab進場，後續審查與市場影響，更值得持續關注。

洪孟楷還說，有競爭才有進步，本土業者也必須持續提升服務品質；期待最終能形成多贏的局面，讓消費者有更好的選擇、店家有更多機會、外送員有更完善保障，也讓台灣的數位服務環境更加成熟與健全。