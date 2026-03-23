搶水大作戰！鯉魚潭農用灌區灌2休2 水圳末端農友開始搶水

全台水情吃緊，目前農地用水堪稱最充裕的鯉魚潭水庫灌區，已實施灌2休2措施，位於水圳末端的苗栗縣通霄鎮五南里農民，憂心缺水會造成秧苗成長緩慢，也開始搶水，甚至有人三更半夜起床前往農圳開注水口。

苑裡鎮上館里黃姓農民說，以地理位置來說，該里是苑裡鎮鯉魚潭水庫灌區水源端，除非水庫不放水，不然不會有缺水問題，但因為輪灌，部分水圳小支流明顯有乾涸現象，希望老天爺賞臉，梅雨季快來，撐過缺水危機。

在通霄鎮承租30公頃農地種植水稻的農友張英卿也說，第一期稻作剛完插秧不久，結果因南勢溪已乾涸，不僅無法自行取水，位在梅南里的伏流水設施也無法集水供應農作。他說，承租的農地當中，有1甲地位在鯉魚潭灌區最末端的五南里，白天紛紛有農友緊盯著水源，就怕水圳上游被堵，用水被拐走，他則是利用夜晚前往農圳開注水口淹田。

張英卿說，已經很多年沒遇過如此大旱，整條南勢溪幾乎乾涸，沿溪南北兩岸的農友，現在面臨淺水井已開始抽不到水，深井的水量也變小，除了電費增加外，最後一期稻也可能因缺水導致收成不好或顆粒無收。

不過，也有農友堅持耕作一期稻，這兩天才開始抽水插秧。吳姓老農友說，務農本就是看天吃飯，晚插秧主要是因為耕耘機業者之前的工作緊湊，排不出時間來；他因農田面積不大，僅2分地，且長期以來都是使用深水井，較無缺水灌溉問題。