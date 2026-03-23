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波克夏砸下578億元 入股台灣這家保險業者母公司

「東南亞 Uber」Grab 宣布 將以6億美元現金收購foodpanda台灣業務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

號稱「東南亞Uber」的Grab Holdings Limited與Delivery Hero SE宣布達成協議，Grab將以6億美元（約新台幣192億元）現金收購Delivery Hero旗下foodpanda在台灣的外送事業。本交易以不包含現金及金融負債的基礎進行，並將依照慣例進行交割調整。此次收購尚需主管機關核准，並符合其他慣例交割條件，預計2026年下半年完成。

2024年Uber Eats曾以約9.5億美元現金與購買3億美元Delivery Hero股權的條件，希望收購foodpanda台灣業務，但因公平會駁回而宣告交易告吹，foodpanda母公司仍不放棄出售業務。

Grab集團執行長暨共同創辦人陳炳耀（Anthony Tan）表示：「此次收購將標誌著Grab正式進軍台灣市場，這將是我們第九個營運的市場，也是首個東南亞以外的市場。對Grab而言，這是自然而然的下一步，我們在東南亞累積的經驗與台灣市場高度契合。我們長期在高密度、高交通流量城市中管理複雜外送物流體系的經驗，非常符合台灣繁忙的都會環境。台灣約2,300萬的人口對於行動優先服務（mobile-first services）的需求強勁，且使用需求與 Grab每日服務的東南亞消費者相似；我們觀察到在台灣餐飲與生鮮外送市場有相當可觀的成長機會。」

陳炳耀進一步指出：「我們與台灣共享深厚的亞洲文化底蘊，也同樣重視形塑台灣豐富飲食文化的傳統價值。正是基於對當地的理解，讓我們在過去八年進入的每一個市場中，都能更好地服務消費者與合作夥伴。對我們而言，成功源自於社群；我們將深入在地，第一手傾聽用戶需求。我們期許成為台灣長期的合作夥伴，並期待透過導入AI 驅動的產品，協助在地商家與外送夥伴，在數位AI經濟中持續成長。」

完成收購後，Grab的服務版圖將涵蓋台灣21個城市。本次交易結合Grab的AI技術產品與深厚營運經驗，與foodpanda在台灣廣泛的服務網絡布局。根據Grab資料，foodpanda台灣業務於2025年創造約18億美元（約新台幣577億元）的商品交易總額（Gross Merchandise Value; GMV），並已於調整後EBITDA（未計入集團成本分攤）基礎上達成獲利。

消費者 市場 公平會

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