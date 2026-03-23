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Grab以6億美元收購foodpanda 公平會：收案後依規定審查
Grab宣布將以6億美元現金收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業，由於Grab目前在台灣沒有相關外送服務的業務，外界預料公平會將會放行。對此，公平會23日回應，目前尚未收到案件，仍要等收到案件後，再依規定進行審查。
Grab以發布新聞稿宣布，東南亞外送龍頭Grab，與Delivery Hero宣布達成協議，Grab將以6億美元估價現金收購Delivery Hero旗下foodpanda在台灣的外送事業，而此次收購尚需主管機關核准，並符合其他慣例交割條件，預計將於2026年下半年完成。
公平會2024年底曾決議禁止UberEats與foodpanda兩大外送平台結合案，認為兩大外送平台結合對限制競爭的不利益大於整體經濟利益，且無法透過結合矯正措施確保維持競爭。由於Grab目前在台灣沒有相關外送服務的業務，外界多認為公平會將會同意。
公平會官員表示，目前有看到相關訊息，但目前還沒有收到案件，個案情況不同，還要了解雙方是水平結合或是多角化結合，待未來收到案件後仍以對市場的限制與競爭，若是整體經濟利益大於限制競爭之不利益，將會依規定放行。
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