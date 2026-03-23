兒童節溫暖傳愛！蝦皮購物攜手29間公益機構助弱勢孩童 號召一鍵百元捐

蝦皮購物長期投入兒少關懷，特別於兒童節前夕舉辦一系列慶祝行動，首波推出「蝦皮公益派對」，攜手全台29間公益機構、橫跨15個縣市，為上千位弱勢孩童打造客製化兒童派對，同時發起百元捐活動，結合平台資源邀請用戶一鍵響應，讓孩童在節日中感受溫暖與關懷。

此次公益行動串聯不同規模兒童機構，服務對象涵蓋經濟弱勢、偏鄉、失親、身心障礙及早療等不同狀況的孩童。除提供文具、生活用品與玩具等實質禮物外，蝦皮購物更依各機構孩童年齡與需求，量身規劃多元兒童節活動，內容包含創意手作、科普競賽、魔術氣球、唱跳表演、團康遊戲及戶外農田體驗等，兼具教育與娛樂功能，活動場域遍及機構據點、教會及戶外空間，讓孩子在多元環境中共享節慶氛圍。

蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰表示，平台長期關注兒少議題，過去透過公益樂園及助家物資券等方式支持孩童成長。今年首度整合全台資源，協助各地機構舉辦客製化兒童派對，期望不僅提供物資，更透過陪伴讓孩子感受到被關心與重視。同時，蝦皮公益專區亦推出指定捐款回饋活動，平台與公益團體合作全程不收取手續費，盼凝聚用戶力量，擴大公益影響力。

合作機構之一、財團法人基督徒救世會社會福利事業基金會指出，許多家庭因經濟條件限制，難以為孩童準備節日禮物。此次在蝦皮購物資源支持下，不僅能舉辦豐富活動，也讓孩子能依自身喜好選擇禮物，提升參與感與被重視的感受。

蝦皮購物亦串聯線上資源，攜手8家公益團體推出「兒童節公益百元捐」計畫。即日起至4月4日，用戶可透過蝦皮公益專區一鍵捐款響應送禮計畫，指定品項還可享10%蝦幣回饋。募款將用於購置書籍、文具、運動用品及音樂器材等，將每一份小額善意轉化為孩童實際支持。蝦皮購物表示，未來將持續結合電商平台影響力與社會資源，為社會注入更多正向力量。

蝦皮購物攜手8家公益團體推出「兒童節公益百元捐」活動，即日起至4月4日捐款指定品項還能享10％蝦幣回饋，邀請更多用戶一同為孩童送上節日祝福。圖／蝦皮購物提供

蝦皮公益合作不同規模的兒童機構，陪伴超過千位不同狀況的孩童，讓孩童在節日裡感受到愛與關懷，也為成長過程留下溫暖而難忘的回憶。圖／蝦皮購物提供