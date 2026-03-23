影／七旬嬤被3野狗攻擊遍體鱗傷 彰化醫院高壓氧治療助復原

彰化縣埤頭鄉76歲陳姓阿嬤日前遭流浪犬嚴重攻擊，造成多達200處傷口，有的傷口深幾見骨，不斷化膿，由於阿嬤家庭經濟不好，衛福部彰化醫院除了將為她進行第4度清創手術，也將從今天起為阿嬤再做5次免費高壓氧治療，希望讓阿嬤加速復原，減少疼痛。

阿嬤是本月11日在韭菜田拔韭菜花時，突遭3隻流浪犬圍攻追咬，造成全身手腳、背部、臀部約200處嚴重撕裂傷。

彰化醫院外科醫師李忠懷表示，阿嬤到院時，傷口混入大量泥沙，清創後仍持續化膿，已進行第3次清創，預計明天將再進行第4次清創手術。阿嬤很瘦，沒什麼肌肉，被犬隻撕裂的傷口又深又廣，已到最深的肌肉層，最麻煩的是，泥砂等骯髒的感染物一再引發發炎化膿，變得更難清理癒合，現在陸續清創，並進行高壓氧治療。

阿嬤家屬心疼的說，阿嬤意識清楚，一直喊痛，睡不好也吃不下東西，靠點滴補充營養，他們看在眼裡痛在心裡，感到無能為力。阿嬤就是閒不下來，才會種韭菜花，但他們早和阿嬤說好了，今年6月農田租出去，阿嬤就要徹底退休，沒想到還沒退休就出事了。

彰化醫院高壓氧中心主任蔡卓榮表示，經社工了解，阿嬤的丈夫和唯一的兒子都已去世，住院由媳婦和2個女兒輪流照顧，家庭經濟並不好，也因為有些許農田，無法辦理低收及中低收，因此院方將提供5次免費的高壓氧治療，希望能幫阿嬤度過難關。

蔡卓榮說，高壓氧對阿嬤的傷口有一定的助益，因為傷口組織缺氧時，白血球的殺菌能力會下降，導致感染風險增加，透過高壓氧治療，氧氣能夠擴散到傷口，加速傷口癒合、帶入更多抗生素到達感染處，而且高濃度氧氣也能直接殺菌、加強白血球的殺菌功能，對於傷口復原將有助益。