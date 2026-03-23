星空聯盟啟用洛杉磯機場轉機支援中心 助銜接航班

星空聯盟今天宣布在美國洛杉磯機場啟用全新的轉機支援中心，確保搭乘星空聯盟轉機的旅客可以順利趕上下一段航班。

每年有超過35萬名旅客透過星空聯盟成員航空公司在洛杉磯國際機場轉機，使其成為星空聯盟在全球最重要的轉機樞紐之一。

星空聯盟今天發布新聞稿表示，在洛杉磯國際機場（LAX）正式啟用全新的轉機支援中心（StarConnection Centre），這也是星空聯盟在全球設立的第9個服務據點。

星空聯盟指出，轉機支援中心的設立，正是為搭乘2段星空聯盟成員航空公司航班進行轉機的旅客提供協助，系統將自動辨識因前段航班延誤而可能錯過轉機的旅客，並由現場團隊協助加速通關與動線安排，確保旅客能順利趕上下一段航班。

星空聯盟表示，客服人員透過專用軟體監控旅客的轉機時程，在必要時協調支援，例如在登機門接應旅客，並迅速引導前往下一航班。除了洛杉磯（LAX）外，星空聯盟在布魯塞爾（BRU）、芝加哥（ORD）、法蘭克福（FRA）和多倫多（YYZ）也設有轉機支援中心，而休斯頓（IAH）、紐華克（EWR）、華盛頓特區（IAD）和舊金山（SFO）則分別設有專門的行李轉運中心。