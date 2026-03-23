宜蘭縣電動機車補助再加碼 「以電換電」最高補助3萬300元

鼓勵民眾汰換老舊燃油機車並響應低碳運輸政策，宜蘭縣政府今天宣布加碼電動二輪車補助措施，凡汰除民國103年底前出廠燃油機車並購買電動二輪車者，最高可獲2萬7300元補助，新購電動二輪車可申請最高1萬9000元補助，報廢電動機車後再購買電動機車，最高可獲3萬300元補助。

此外，縣府也推出「機車排氣定檢簡訊登錄抽獎活動」，完成登錄並完成機車排氣定期檢驗者，有機會抽iPhone及禮券，呼籲民眾共同參與減碳行動。

代理縣長林茂盛表示，機車是民眾日常生活中最普遍的交通工具，汰換老舊燃油機車並改用電動二輪車，不僅減少空氣污染排放，也可降低噪音與能源消耗。

115年度補助方案除針對一般民眾及經濟弱勢族群加碼補助外，也持續推動外送員、機車租賃業者及公務機關等專案補助，並優化「老舊機車純淘汰補助」及新增「以電換電補助專案」，其中，報廢二行程機車每輛最高補助1800元，四行程機車最高補助1100元；報廢電動機車後再購買電動機車者，最高可獲3萬300元補助，鼓勵民眾選擇電動運具做為交通工具。

縣政府環保局表示，今年補助總經費1000萬元，即日起凡符合條件就能提出申請，而且今年推出線上申請服務，提高申請效率，也便於查詢審核進度；此外，「機車定檢簡訊登錄抽獎活動」鼓勵車主登錄機車車號與手機號碼，並依規完成排氣定期檢驗，即可參加抽獎，請把握補助與抽獎雙重機會。

民眾若有換機車需求，宜蘭縣機車汰舊換新補助線上申請系統https://pse.is/8t59pf；定檢E化登錄：請至https://pse.is/8t59uq完成登錄；機車定檢服務專線03-9901529。

宜蘭縣宣布加碼電動二輪車補助，汰除民國103年底前出廠燃油機車並購買電動二輪車者，最高可獲2萬7300元補助；新購電動二輪車也可申請最高1萬9000元補助；報廢電動機車後再購買電動機車者，最高可獲3萬300元補助。圖／環保局提供