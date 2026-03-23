「光影魔術師」展現台灣土地的故事 許釗滂：上帝的視角賦予宏觀全貌

台灣之美需靠攝影師留下珍貴紀錄。有著「光影魔術師」之稱的攝影大師許釗滂，1978年開始拿起相機，至今48年，多年來行走於各大國家公園，以細膩的構圖與沉穩的色調，耐心守候，呈現自然最純粹的時刻。許釗滂今至台北榮總大師講堂，以他拍攝國家公園系列分享攝影經驗及台灣之美。

許釗滂說，「台灣是我成長的地方，攝影對我來說不只是創作，而是一種信念，一份對土地深深的承諾。」

許釗滂出生在屏東，7歲搬到台東成功鎮，他常跟人家介紹說「我是成功的男人」，小時候拿到姊姊的相機覺得很好玩，把底片拉出來，結果就被修理，至今印象深刻。高中時，他接觸攝影，直到服完兵役到新竹工作，買了人生第一台相機，開啟攝影人生，「26歲接觸相機後，才知道，這就是我的最愛，一直到現在從來沒間斷。」

許釗滂的作品有著晨曦穿透雲海的光芒、薄霧輕繞山谷的靜謐、岩壁紋理裡歲月的刻痕，他的作品不只是風景，更像是一封寫給土地的情書，用光影訴說自然的呼吸與時間的痕跡。他曾說，「等待一道光，是對自然最深的尊重。」這份耐心與專注，讓影像充滿溫度與記憶點。

許釗滂最喜歡拍人物、人文，但要以攝影維生，不能只拍人，「沒有人會在家掛著陌生人的人物照片」，他說在台灣當攝影師需要十八般武藝樣樣俱全，包括風景、建築等，他也曾經營商業攝影，「台積電第一片6吋晶圓片，是我拍的」。

直到921大地震，他毅然決然結束商業攝影，因為「我的生命不能浪費在這個地方，苦一點也要替台灣多拍一點東西，為下一代留下回憶。」

「一位攝影師為了拍攝好的照片，必須忍受寂寞、孤獨、恐懼、挫折、痛苦，沒有必備這些條件，沒辦法當一位藝術家。」許釗滂說，他曾為拍攝玉山國家公園，在玉山北峰住了15天，結果只有2個小時好天氣，其他時間伸手不見五指，他都躲在帳篷裡面，想著怎麼辦、怎麼度過。

這時，許釗滂帶一支筆、一個筆記簿，寫下自己的心路歷程，「我為什麼那麼笨，一個人爬到這裡來，待了15天，鬍子愈來愈長，也沒有辦法洗臉、洗澡，上廁所也不方便」，這就是心路歷程。但直到出現美好畫面時，「這樣的景色看到一次，一輩子就夠了。」

許釗滂也曾到墾丁佳樂水「阿朗壹古道」拍攝，來回路程32公里的古道，很多路段沒有路基都是大大小小的鵝卵石，幾乎無法行走，拍完後罹患嚴重的腳底筋膜炎，長達半年沒辦法走路。

「每一張拍的照片都有一個故事。」許釗滂說，每一張照片，每一個故事都是一種記憶、一種傳承，當他提起相機試圖捕捉眼前的景色，彷彿自己站在更高的維度，台灣的山河湖海，城與村交織出一幅壯麗的畫卷，每一條溪流，每一座山峰，每一個轉角的燈火，都在訴說著這片土地的故事，「上帝的視角，賦予我宏觀的全貌。」

許釗滂說，一年365天中，約200多天為了拍照在山林野外裡過生活，這樣已持續40多年。「台灣這塊土地，我一輩子拍不完。」他不出國去拍照，因為台灣是他生長的地方，人生的記憶也在這裡。他說，要到一個地方拍照，必須投入3到5年，沒有3到5年沒有辦法把情感跟溫度拍出來。他出國拍照多半是受到邀請、展覽為主。

許釗滂說，今天到台北榮總演講，要用最真誠的心意和在場的醫事人員說謝謝，謝謝這群台灣的幕後英雄，站在第一線無怨無悔地治療患者，無怨無悔奉獻這塊土地。

台北榮總院長陳威明說，每個月舉辦大師講堂 ，講者涵蓋各個領域，希望讓醫院同仁看到台灣的傑出人才，在各個領域幫助這塊土地，讓台灣發光發熱。許釗滂受邀為全國十個國家公園攝影，留下許多珍貴作品，令人驚豔、令人感動，也讓全世界的人更了解台灣之美。他邀請許釗滂拍攝榮總之美，獲得攝影家馬上首肯，十分歡喜。