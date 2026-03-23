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新竹頭前溪節水試辦挨批 民團：農業用水缺乏科學管理

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
台灣乾淨水行動聯盟這兩天持續走訪灌溉區。聯盟在頭前溪灌區觀察到引水口仍有水量，但灌溉水門關閉。圖／台灣乾淨水行動聯盟提供
台灣乾淨水行動聯盟這兩天持續走訪灌溉區。聯盟在頭前溪灌區觀察到引水口仍有水量，但灌溉水門關閉。圖／台灣乾淨水行動聯盟提供

近期新竹地區水情持續吃緊，農業灌溉問題再度引發關注。台灣乾淨水行動聯盟指出，政府推動「頭前溪流域農業系統性節水推廣試辦計畫」，他們觀察到引水口仍有水量，但灌溉水門未開啟，灌溉水未進入農田而回流溪流等現象，問題核心不僅在於水源不足，更涉及農業用水缺乏科學化管理與制度設計。

台灣乾淨水行動聯盟這兩天持續走訪灌溉區。聯盟在頭前溪灌區觀察到引水口仍有水量，但灌溉水門關閉，灌溉水未進入農田而回流溪流等現象。更關鍵的是，未申請節水的農民，也同步失去灌溉水源，這樣的狀況，已接近實質停灌，卻未以停灌制度與程序正視。

聯盟說明，問題的核心不只是「水不夠」，而是缺乏對農業用水的科學化理解與制度設計。若政府以節水作為政策目標，應建立完整基礎，包括農業灌溉進水與出水的量測監測機制、節水灌溉的科學定義與評估方法，以及提升灌溉效率與農業調適的配套措施。但目前新竹多數農田並未設置相關設備，缺乏基礎監測條件，節水措施難以落實。

聯盟也舉例，日本熊本地區曾透過研究，評估農田對地下水補注的貢獻，進而建立每公斤稻米對水資源涵養的價值。在此基礎上，科技業透過採購在地農產品，參與水循環支持，形成跨產業合作的關係。

相較之下，台灣雖已有部分區域進行相關試驗，但資料仍分散於不同單位，缺乏整合與制度化，尚未轉化為政策工具，也未形成社會共識。當缺水來臨時，水資源調度往往簡化為「供水或停灌」的二分選擇，使農業承受主要壓力。

台灣乾淨水行動聯盟呼籲，政府應正確認定灌區現況，若屬停灌應依程序辦理並提供補助支持；若為節水措施，則應尊重自願原則，不應擴及未申請農戶。同時應導入農業用水流量監測機制，建立節水與水資源貢獻的評估體系，並推動政府、農民與科技產業之間的制度性對話，共同設計兼顧產業與農業永續的水治理模式。

聯盟說明，問題的核心不只是「水不夠」，而是缺乏對農業用水的科學化理解與制度設計。圖／台灣乾淨水行動聯盟提供
聯盟說明，問題的核心不只是「水不夠」，而是缺乏對農業用水的科學化理解與制度設計。圖／台灣乾淨水行動聯盟提供

水資源 農業 新竹

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