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器官移植更辛苦？女律師換腎滿一年 無奈吐真實歷程：曾開刀18小時

聯合新聞網／ 綜合報導
巴毛律師坦言換腎滿一年，這段過程遠比外界想像辛苦。示意圖，非當事人。圖／ingimage
巴毛律師坦言換腎滿一年，這段過程遠比外界想像辛苦。示意圖，非當事人。圖／ingimage

知名律師在粉專「巴毛律師混酥團」分享自己換腎滿一年的經歷，坦言這段過程遠比外界想像辛苦，「換腎不是像插USB一樣簡單」。她指出，器官移植後身體需適應外來器官，加上長期服用抗排斥藥，免疫力大幅下降，日常生活需格外小心。

巴毛律師提到，為避免感染，許多食物都必須忌口，包括生魚片、半熟蛋與未全熟的牛肉等，水果也盡量選擇可剝皮的種類。即便如此，仍難完全避免感染風險，加上自己出院後很快投入工作，休息不足，導致一年內多次進出醫院，甚至曾歷經長達18小時的大型手術，恢復過程相當艱辛。

即便身體狀況不穩，她仍持續工作，住院期間也帶著筆電進行視訊諮詢與開庭。巴毛律師分享，護理師甚至會配合她的工作時間安排照護，也曾在剛出院時堅持出庭，由家人陪同推輪椅進法院。她坦言，前半年身心狀況低落，但目前已逐漸好轉，氣色也明顯改善。

巴毛律師提到，外界曾質疑她公開病情是為了博取關注，但她認為自己其實相當幸運，因紅斑性狼瘡影響的是腎臟，仍有洗腎與移植的機會。經歷這一年後，她對人生有不同體悟，認為時間不只是用來工作，更應用於休息與進修，並期盼身體狀況持續好轉。

然而，並非每位患者都能像她一樣順利等到腎臟移植。根據衛生福利部資料，目前全台約有8850人等待腎臟移植，但2025年僅完成155例，供需差距明顯，許多患者需長期洗腎，甚至在等待中錯失機會。

器官捐贈推廣人士李明哲指出，儘管近年器捐簽署人數穩定增加，但實際完成捐贈的比例仍受限於家屬同意與否，約有一半案例最終未能實現。他也強調，若生前已與家人充分溝通意願，成功率會顯著提高。第一線器官協調師則表示，透過陪伴與溝通協助家屬完成決定，是促成移植的重要關鍵，也讓更多等待中的患者看見希望。

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