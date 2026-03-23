獨老服務不只送餐 學者：關鍵在分類與「學老」準備

行政院擴大推動獨居老人服務計畫，新增送餐、訪查與分級服務等措施，盼強化高齡照顧網絡。不過學者指出，獨居並不等於弱勢，政策若僅聚焦生活照顧，恐難觸及問題核心，關鍵仍在精準辨識高風險族群，並提前建立「學老」觀念。

台北大學社會工作學系教授曾敏傑表示，隨著長壽化與家庭結構改變，獨居已逐漸成為社會常態。他指出，不婚不育、家庭支持減弱，以及長者自主意識提升，使獨居同時存在主動選擇與被動形成兩種樣態，「未來獨居人口只會越來越多」。他強調，獨居並不必然代表弱勢，政府不應以「是否獨居」作為唯一判斷依據，而應進一步依健康狀況、經濟條件、家庭支持與心理狀態等面向分類，將有限資源集中於真正高風險族群。

曾敏傑也提醒，都市居住型態日益封閉，加上失能、失智與高齡等因素交織，「孤獨死」風險恐逐年升高。他認為，目前政府與學界對獨居長者的樣態掌握仍不足，未來應建立更明確的評估指標與分類機制，透過社區、家庭與專業體系合作，才能有效掌握需要長期追蹤與介入的對象。

台大醫院北護分院院長詹鼎正則指出，獨居長者未必有經濟困難，但普遍面臨照護與生活支持不足的問題。他表示，送餐服務可提升營養與生活便利性，訪查與緊急救援機制也有助降低突發狀況風險，「獨居最大的問題在於沒有人即時發現異常」，因此建立基本支持系統是必要且方向正確。

不過詹鼎正也強調，制度應兼顧個人意願，並非所有長者都願意被列冊或接受服務，「有服務不代表一定要使用」。他進一步指出，獨老問題不僅在生活照顧，更關鍵的是心理與社會連結，應鼓勵長者走入社區據點、參與共餐與活動，「從被照顧轉為重新建立人際關係」，才能真正降低孤獨感。

對於高齡社會的長遠因應，兩人皆強調「學老」的重要性。曾敏傑認為，應培養面對孤獨的能力，提早建立社會連結與生活安排；詹鼎正則指出，老化是每個人必經歷程，應從中壯年階段開始準備，包括身體健康、心理調適、財務規畫與生活型態調整等，「準備越早越好」。