地球熱量91%被海洋吸收 學者憂淨零也難降溫

世界氣象組織今天表示，2015至2025年為史上最熱的11年。學者憂心，目前地球熱量有91%被海洋吸收，就算2050年達到淨零，海洋仍會持續釋放熱量，地球不會立即降溫。

世界氣象組織（WMO）今天發布「2025年全球氣候狀態」報告，確認2015至2025年為史上最熱11年，2025年均溫較工業化前高約攝氏1.43度。報告首次納入「地球能量失衡」這個指標，這個指標的數字越高，代表地球吸收太陽的熱量多於散出的量。

根據報告的統計，目前因人類活動所增加的地球熱量，有91%被海洋吸收，加速海洋暖化與海平面上升，僅約1%的熱量存入大氣中，卻已引發日益頻繁的極端天氣。另外，報告並新增「氣候與健康」專章，示警登革熱擴張與熱壓迫威脅全球逾12億勞工。

中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄透過台灣科技媒體中心表示，國際減排進程不如預期，「聯合國氣候變化框架公約第21次締約方會議（COP21）」設下的2050淨零排放目標，也就是將暖化幅度在2100年前控制在1.5度內，已經不可能達成，尤其是2023年全球氣溫升0.3度，幅度之大更是前所未見。

許晃雄解釋，地球熱量有91%被海洋吸收，無論是在2050年、2070年或2100年達到淨零，這麼多的熱量仍會持續排放到大氣層，代表的意義是地球溫度不會立即下降，海面仍會持續上升，豪雨乾旱不會立即減緩。

這次報告特別新增了「氣候與健康」專章，指出熱壓迫（Heat stress）與登革熱等傳染病的威脅。中央研究院環境變遷研究中心研究員兼副主任龍世俊表示，目前在台灣「熱浪」並未列為「災害防救法」的災害類型，因此在整合作為方面有很大的瓶頸需要突破。

龍世俊建議，最急迫的優先行動就是要在總統府或行政院層級，設立具有行政權力的「氣候調適」常設辦公室，統籌規劃並整合相關資源及人力，來推動氣候變遷調適規劃及行動方案，才能促使各部會設立專責單位，認真且長期持續地整合並推動氣候變遷調適相關業務。