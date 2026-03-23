雙重震撼！Grab宣布6億美元收購foodpanda台灣外送事業 進軍台灣市場

國人前往東南亞旅遊時經常使用的外送、叫車服務Grab，母公司Grab Holdings Limited今日正式宣布，已與Delivery Hero SE達成協議，將以6億美元估價現金收購其旗下foodpanda台灣的外送業務。這項交易不僅標誌著Grab成立以來最重要的海外擴張，也代表其正式跨出東南亞，將台灣納入其全球第9個營運市場。此項收購預計於2026年下半年完成，目前尚待主管機關核准。

Grab集團執行長暨共同創辦人陳炳耀表示，台灣2,300萬人口對行動優先服務的需求強勁，且使用習慣與東南亞消費者高度相似。Grab計畫將累積多年的高密度城市管理經驗導入台灣，運用自主開發的在地化地圖技術Grab Maps與AI驅動的產品模組，提升外送物流的精準度。foodpanda台灣在2025年創造了約18億美元的商品交易總額，且在調整後EBITDA基礎上達成獲利。

這場收購案若成功交易，肯定會對台灣外送市場產生巨大震撼，Grab將承接foodpanda在台灣21個城市綿密的服務版圖，台灣外送產業將迎來國際級的技術競爭。Grab承諾將為消費者提供更個人化的推薦，並為商家提供如AI商家助理等數位工具以拓展客群。此外，對於外送夥伴，Grab也預計將其在東南亞推行的保險保障與安全功能引入台灣市場。

另一方面，透過Grab每月超過5,000萬名的活躍交易用戶，東南亞旅客未來來台時可利用熟悉的App無縫探索在地美食，進一步協助台灣商家觸及廣大的國際市場。Grab預計於2027年上半年完成所有平台轉移作業。