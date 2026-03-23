高麗菜生吃更營養？ 營養師揭攝取重點：護胃好幫手

近日營養師夏子雯在Instagram分享，高麗菜被稱為「天然護胃食物」，關鍵在於其中含有「維生素U」，實際上是S-甲基甲硫胺酸的化合物，雖不屬於真正維生素，但對胃部健康具有一定幫助，也因此常被建議作為日常保養飲食之一。

主要功效包括： 修復胃黏膜：促進胃部細胞蛋白質合成，加速受損黏膜修復 調節胃酸分泌：降低胃酸對胃壁的刺激 抗發炎與抗氧化：並可協同其他成分提升肝臟解毒能力

她也提到，維生素U不耐高溫，若想完整攝取，建議以生食為主，例如高麗菜絲；若不習慣生吃，也可透過快炒、微汆燙等方式減少營養流失。此外，將高麗菜切絲有助破壞細胞壁、提升營養釋放。不過她也提醒，腸胃較敏感或容易脹氣者，應避免過量生食。

而日本消化內科醫師石岡充彬也曾提醒，高麗菜雖然營養豐富，仍不宜過量食用。其富含的非水溶性膳食纖維，雖能增加糞便體積、促進腸道蠕動，但並非所有便秘族群都適合。對於「結腸傳輸延遲」型便秘者而言，過多纖維反而可能增加腸道負擔，導致腹脹甚至加重症狀。

對此，石岡充彬指出，膳食纖維需依個人體質調整，若有長期腹脹或排便困難問題，應尋求專業建議。部分族群反而更適合攝取可溶性膳食纖維，如燕麥、水果或海藻，以幫助軟化糞便、改善排便狀況。

此外，高麗菜含有「致甲狀腺腫物質」，可能影響碘的利用，不過一般情況下不需過度擔心，只要不是長期大量（如每日超過1公斤生食），對健康影響有限。另需注意的是，服用抗凝血藥物（如Warfarin）者，應避免突然改變高麗菜攝取量，以免影響藥效穩定。