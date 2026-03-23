傷口臭雞蛋味莫輕忽！醫揪出「厭氧菌」高壓氧治療關鍵

長期臥床病患、脊髓損傷患者、糖尿病患者常發生壓力性損傷（又稱壓瘡或褥瘡）或慢性傷口逾3個月未癒合，醫師提醒，若傷口出現異味或分泌物變髒、變多，甚至臭雞蛋味，代表感染惡化，可能與厭氧菌感染有關，可透過高壓氧治療因應。

衛福部新營醫院胸腔內科暨高壓氧醫學科主治醫師汪政德說明，厭氧菌常存在於缺氧與壞死組織中，容易產生硫化物而形成特殊惡臭；當傷口出現臭雞蛋味，加上濃稠或變色分泌物，往往代表感染不單純，甚至可能是多重細菌感染。

「厭氧菌存在，正是銜接健保高壓氧治療的重要關鍵。」 汪政德說，臨床上許多慢性傷口因缺氧環境導致細菌滋生與組織修復困難，此時若僅依賴經驗性用藥，效果有限。因此，傷口細菌培養是不可忽略的一步，不僅能確認是否存在厭氧菌，也直接影響後續治療策略，包括是否符合高壓氧治療適應症。

高壓氧可提供慢性傷口患者完整評估與整合治療，能有效提升組織含氧量，抑制厭氧菌生長，同時促進白血球抗菌能力、血管新生與傷口癒合，是困難傷口的重要治療選項。

汪政德提醒，若傷口出現臭雞蛋或腐敗氣味、分泌物增加且變濃、變色、傷口逾3個月未癒或持續擴大、已接受傳統治療（如抗生素治療及清瘡）但效果仍不佳或反覆感染，應速就醫。透過細菌培養找出厭氧菌，必要時接受高壓氧治療，才是讓傷口真正好起來關鍵。