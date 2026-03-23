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本地人自嗨？桃園購物節近9成消費來自市民 議員籲加強行銷

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園購物節遭多位民代質疑，外縣市民眾參與比例逐年下降，不僅淪為「桃園人自嗨」，前兩大消費類型也以餐飲與民生用品為主，未能創造真正的消費動能。本報資料照片
桃園購物節遭多位民代質疑，外縣市民眾參與比例逐年下降，不僅淪為「桃園人自嗨」，前兩大消費類型也以餐飲與民生用品為主，未能創造真正的消費動能。本報資料照片

桃園購物節舉辦多年，但多位民代質疑，外縣市民眾參與比例逐年下降，不僅淪為「桃園人自嗨」，前兩大消費類型也以餐飲與民生用品為主，未能創造真正的消費動能。經發局坦言確有改善空間，將研議結合觀光旅遊及跨縣市交通誘因等策略，提高外縣市參與比例。

經發局統計，2023年桃園購物節累積登錄發票192萬7064張，帶動約39億7633萬元消費；2024年登錄發票增至217萬7682張，消費金額提升至64億4147萬元。

議員楊朝偉今質詢指出，桃園購物節帳面數字看似亮眼，外縣市參與比例卻不升反降。2023年參與者中桃園市民占86%、外縣市14%，到2024年市民比例上升至89.5%，外縣市下降至10.5%，相較台中購物節外縣市消費占比達18%，差距明顯。

楊朝偉直言，桃園購物節連續兩年前兩大消費類型皆為餐飲與民生用品，屬在地居民日常支出，並非因購物節而新增的消費，期待未來能提高旅遊、住宿、百貨等大型消費比例。

議員謝美英也質疑，台中購物節已成全國性品牌，每年創造超過300億元消費登錄金額，還有送房子、送100萬現金等誘因，話題性十足；桃園獎項規畫與宣傳力道卻零散、缺乏爆發力，無法在全國媒體或社群平台激起火花。

謝美英提到，許多市民反映發票登錄系統或載具整合使用體驗不順暢，數位平台無法有效導流消費者到在地商圈、夜市或觀光工廠，活動效益僅停留在大型百貨或連鎖量販店，導致基層攤商與微型小店根本無感。

經發局長張誠表示，今年度市府將結合市民卡APP推出發票登錄抽獎、電子集章、優惠券發送等服務，並在活動前期透過電台廣播、電視新聞、網路影音廣告、車站與捷運燈箱、計程車插卡廣告及台鐵車廂廣告等管道進行波段式宣傳，吸引全國消費者參與。

張誠說，未來將研議整合觀旅局、文化局、交通局等跨局處資源，納入跨縣市交通誘因，提高外縣市參與比例，並重新思考桃園購物節定位，讓活動真正成為桃園城市品牌與經濟發展的助力。

桃園 消費

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