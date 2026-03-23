快訊

0323-0329「血型+生肖」財運TOP5！第一名「勢如破竹」：獎金拿到手軟

挺蕭旭岑到底！鄭麗文：始作俑者慣用小人步數 不能讓「賊人」得逞

如何防餐後血糖飆升？醫推只需3分鐘的室內運動：飯後立即做護大腦

高鐵「白沙屯媽祖進香」加開10班次、推出祈福頭靠墊 周三0時開搶

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香將於4月12日深夜起駕，高鐵除配合加開10班次外，還首次結合媽祖信仰文化推出「祈福頭靠墊」。圖／高鐵提供
白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香將於4月12日深夜起駕，高鐵除配合加開10班次外，還首次結合媽祖信仰文化推出「祈福頭靠墊」。圖／高鐵提供

白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香將於4月12日深夜起駕，展開8天7夜旅程。台灣高鐵今宣布，活動期間將開10班次列車，3月25日凌晨0時起開放預購，增開期間，高鐵苗栗站也將加派人力疏運旅客及信徒，並與公路局保持聯繫，必要時啟動「運距聯防疏運」，此外，高鐵也首次結合媽祖信仰文化推出「祈福頭靠墊」。

高鐵公司表示，配合「白沙屯拱天宮天上聖母往北港徒步進香」，將增開10班次列車，此外，今年設計白沙屯拱天宮媽祖限定的「祈福頭靠墊」，自4月12日至20日於全車隊換裝，希望祝福所有旅客搭乘高鐵時能夠一路平安、「有靠有保庇」。

針對加開班次，高鐵指出，特別參照白沙屯媽祖進香日程，為信徒貼心規畫增開班次，包含4月12日深夜（登轎）增開於晚間10時7分停靠苗栗站的南下1561車次（南港－台中區間車），讓信徒能夠順利參與子時23:55的登轎安座儀式。

4月16日及4月17日增開了7班停靠雲林、嘉義，服務往返北港進香的旅客；另於4月20日（回宮）增開從台中站發車的北上1534、1538車次，分別於下午1時24分、2時24分抵達苗栗站，以加強服務旅客北返。

高鐵表示，增開期間，高鐵苗栗站也將加派人力全力協助旅客及信徒，像是在客運轉運站5至8號公車月台，提供白沙屯接駁專車停靠；車站閘門前及1樓大廳1號出口處設置接駁轉乘公告；另與公路局保持密切聯繫，必要時啟動「運具聯防疏運」協助疏運旅客。

白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香將於4月12日深夜起駕，高鐵除配合加開10班次外，還首次結合媽祖信仰文化推出「祈福頭靠墊」。圖／高鐵提供
白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香將於4月12日深夜起駕，高鐵除配合加開10班次外，還首次結合媽祖信仰文化推出「祈福頭靠墊」。圖／高鐵提供

進香 白沙屯媽祖 媽祖

延伸閱讀

公路局提醒清明返鄉避車潮 推公共運輸三大優惠

西螺「國道媽祖」今起國道南北巡 新竹至台南各服務區遶境祈安

讀家觀點／高鐵月台無閘門 落後捷運？

與女神同行！白沙屯媽祖聯名款驚艷亮相 這不僅是酒，更是平安與福氣

相關新聞

春雨不來！日月潭九蛙全露、溪頭大學池慘見底 衝擊春茶拉警報

水情嚴峻，不僅日月潭水位持續下降，當地知名水情指標的「九蛙疊像」全都露，就連溪頭自然教育園區景點「大學池」也幾乎見底，更因現在已進入春茶萌芽期，春雨卻遲遲還不來，茶農憂心春茶品質將大受影響，產量甚至恐大減。

磁暴ＱＡ／擾動又來了！磁暴是什麼、多久發生一次、有何影響？

最近中央氣象署太空天氣作業辦公室多次發布太空天氣警示訊息，示警中度磁暴來了，包括上周六以及今天上午。今天上午8時30分氣象署指出，因日冕洞產生的高速太陽風持續影響近地太空環境，於台灣時間3月22日17時00分起地磁擾動有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)，包括衛星導航、低頻與高頻無線電通訊可能出現短暫中斷。

他喊價1700可代託運行李 旅遊達人警告高風險：走私肉眼難辨

知名旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」近日在其臉書專頁發文，針對機場內「幫陌生人帶行李」的潛在危險性提出嚴正警告。他以「當個無情的人」為主題，呼籲民眾務必提高警覺，避免因一時的善心而陷入法律與人生的困境。

墾丁畢旅吃「8顆120元生蠔」疑食物中毒 調查結果竟是這惹禍

北部某高中3月初到墾丁畢業旅行，吃了「8顆120元生蠔」集體上吐下瀉，懷疑食物中毒。屏東縣政府衛生局經調查後結果出爐，全案與業者供應食品無直接因果關係，並在一名出現症狀學生的人體檢體中，驗出諾羅病毒與輪狀病毒，還給業者一個公道。

拿國寶魚威嚇族人？雪管處禁居民接水管惹怒南山部落

雪霸國家公園管理處日前發給宜蘭縣大同鄉南山部落族人一份告知書，指族人在羅葉尾溪「非法引水」，恐威脅國寶魚櫻花鉤吻鮭棲地；告知書以「守護國寶魚棲地」為由，要求族人4月1日前拆除5支非法私接水管，並警告「切勿以身試法，踩法律紅線」，措詞強烈引發族人反彈。且經立委盧縣一現勘，只發現3支用了數十年的老舊水管，盧痛批「拒絕恐嚇原鄉、捍衛傳統水權」。

「哥哥死在馬桶上」她痛籲大號別太用力 專家提醒：排便時千萬別憋氣

有一名女網友在社群平台「Threads」上發表了一篇感人肺腑的貼文，分享了她與哥哥因心臟問題差點因用力排便而喪命的經歷。她希望藉由自己的故事，提醒大家重視身體健康，避免因為忽視警訊而發生悲劇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。