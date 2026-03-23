高鐵「白沙屯媽祖進香」加開10班次、推出祈福頭靠墊 周三0時開搶

白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香將於4月12日深夜起駕，展開8天7夜旅程。台灣高鐵今宣布，活動期間將開10班次列車，3月25日凌晨0時起開放預購，增開期間，高鐵苗栗站也將加派人力疏運旅客及信徒，並與公路局保持聯繫，必要時啟動「運距聯防疏運」，此外，高鐵也首次結合媽祖信仰文化推出「祈福頭靠墊」。

高鐵公司表示，配合「白沙屯拱天宮天上聖母往北港徒步進香」，將增開10班次列車，此外，今年設計白沙屯拱天宮媽祖限定的「祈福頭靠墊」，自4月12日至20日於全車隊換裝，希望祝福所有旅客搭乘高鐵時能夠一路平安、「有靠有保庇」。

針對加開班次，高鐵指出，特別參照白沙屯媽祖進香日程，為信徒貼心規畫增開班次，包含4月12日深夜（登轎）增開於晚間10時7分停靠苗栗站的南下1561車次（南港－台中區間車），讓信徒能夠順利參與子時23:55的登轎安座儀式。

4月16日及4月17日增開了7班停靠雲林、嘉義，服務往返北港進香的旅客；另於4月20日（回宮）增開從台中站發車的北上1534、1538車次，分別於下午1時24分、2時24分抵達苗栗站，以加強服務旅客北返。

高鐵表示，增開期間，高鐵苗栗站也將加派人力全力協助旅客及信徒，像是在客運轉運站5至8號公車月台，提供白沙屯接駁專車停靠；車站閘門前及1樓大廳1號出口處設置接駁轉乘公告；另與公路局保持密切聯繫，必要時啟動「運具聯防疏運」協助疏運旅客。