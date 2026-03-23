萊比錫布商大廈管弦樂團訪台 帶來華格納歌劇經典

成軍將近300年，萊比錫布商大廈管弦樂團即將訪台舉行兩場音樂會，除了帶來昔日「樂長」指揮孟德爾頌的經典之作，這次並將演出「萊比錫之子」華格納歌劇「女武神」第一幕，重現經典。

成立將近300年的萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig），最初由貴族與市民建立，後來以布商的貿易大樓改建為音樂廳作為舉辦音樂會的場所，樂團也因此得名。

樂團目前專職音樂家超過180名，平日除了在布商大廈音樂廳舉行音樂會，也在萊比錫歌劇院及聖湯瑪斯大教堂演出，演出多元。過往曾由孟德爾頌、福特萬格勒等大指揮家帶領，加上弦樂聲部音色厚重深沉，保留過往傳統至今，特色依舊鮮明。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，布商大廈管弦樂團這次訪台台北場曲目包括作曲家拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninoff）的第2號鋼琴協奏曲，鋼琴由阿芙蒂耶娃（Yulianna Avdeeva）擔任；另一首則為作曲家蕭斯塔科維契（Dmitri Shostakovich）的第10號交響曲。

樂團將受邀首度前進台南，在台南音樂節演出舒曼（Robert Schumann）「降B大調第一號交響曲」以及華格納（Richard Wagner）的歌劇「女武神」第一幕，來台的華格納歌手包括男高音沃格特（ KlausFlorian Vogt）、女高音韋格娜（ Sarah Wegener）以及男低音科瓦廖夫（ Vitalij Kowaljow），都是演唱華格納歌劇要角。

樂團經理艾克茲（Marco Eckertz）告訴中央社記者，這次訪台曲目都是樂團的核心曲目，也是深植於樂團的DNA，「樂團與蕭斯塔科維契關係深厚，蕭斯塔科維契曾在萊比錫巴赫音樂節（Bach FestivalLeipzig）擔任鋼琴比賽評審，甚至因此深受啟發，並在萊比錫居住和創作，雙方關係深遠。」

除此之外，已故音樂總監庫特‧馬索（KurtMasur）是蕭斯塔科維契音樂在西方與德語世界最重要的推手之一，「在馬索任內，樂團完成了蕭斯塔科維契全套交響曲的錄製，這套錄音確立樂團在現代作品的詮釋權威，也肯定了蕭斯塔科維契身為音樂家以創作與對抗威權的堅定信念。」

艾克茲分享像華格納出生於萊比錫，青少年時期布商大廈管弦樂團就是華格納接觸交響音樂的聖殿；樂團也見證華格納的音樂起點，他19歲創作的「C大調交響曲」就由布商大廈首演，「樂團獨有的深厚低音聲部，正是演奏華格納音樂的基礎，這個樂季樂團重點演出華格納的音樂，也分享給台灣樂迷。」

萊比錫布商大廈管弦樂團將於5月23日在台北國家音樂廳，5月24日在台南文化中心演出。音樂會將由音樂總監尼爾森斯（Andris Nelsons）擔任指揮。