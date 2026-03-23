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春雨不來！日月潭九蛙全露、溪頭大學池慘見底 衝擊春茶拉警報

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
溪頭自然教育園區指標景點「大學池」因水情不佳，山泉水挹補有限，部分區域已可見池底。圖／讀者提供
溪頭自然教育園區指標景點「大學池」因水情不佳，山泉水挹補有限，部分區域已可見池底。圖／讀者提供

水情嚴峻，不僅日月潭水位持續下降，當地知名水情指標的「九蛙疊像」全都露，就連溪頭自然教育園區景點「大學池」也幾乎見底，更因現在已進入春茶萌芽期，春雨卻遲遲還不來，茶農憂心春茶品質將大受影響，產量甚至恐大減。

今年初起降雨不明顯，日月潭水位持續下降，九蛙自2月中旬就全都露，至今未能潛入潭下，而今天日月潭蓄水百分比雖有64.71 %，但水位高度降至742.46公尺，已摜破至743公尺以下，為免碼頭浮排與引橋坡度過陡，部分已拖離封閉。

溪頭自然教育園區指標景點「大學池」，橫跨水池一側的繩索原本應該在水裡，也因水情不佳，如今全露出水面，幾乎見底；園方表示，大學池主要仰賴山泉水，目前還未達缺水程度，但今年水情確實較往年吃緊，再不下雨，後續恐受到影響。

而今年降雨量偏少，就算節氣已過春分，卻還等不到春雨，讓許多農民「剉咧等」，尤其「產茶大縣」南投目前已進入春茶萌芽期，茶樹等不到雨水，讓茶農十分擔憂，深怕春茶品質將大受影響，產量甚至恐大減。

竹山龍鳳峽劉姓茶農說，今年農曆春節前就沒什麼下雨，從蜜棗到冬筍，又換到春茶等都受影響，尤其春茶萌芽，田間開始要施肥，再靠雨水將肥分帶進土壤，讓茶樹吸收養分，要是老天再不下雨，肥分下不去，今年春茶品質、產量恐很慘。

仁愛鄉農會秘書吳奇政表示，春茶萌芽需要充足水分才能長得好，高山茶區又特別仰賴雨水和山泉水，可近年春雨狀況普遍不佳，沒雨水狀況下，只能跟山區林木和其他農作物搶水，整體農業都受影響，再不下雨，可預期春茶產量將會大減。

春茶示意圖。圖／讀者提供
春茶示意圖。圖／讀者提供

溪頭自然教育園區指標景點「大學池」因水情不佳，山泉水挹補有限，部分區域已可見池底。圖／讀者提供
溪頭自然教育園區指標景點「大學池」因水情不佳，山泉水挹補有限，部分區域已可見池底。圖／讀者提供

春雨 日月潭 水情

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