林保署初估台灣黑熊約1200隻 將建長期收容中心

農業部林業及自然保育署最新初估，台灣黑熊數量約1200隻，仍可能上修或下調，預計年底公布精確數字；另外，因仍有野放的黑熊不斷滋擾人類活動區域，林保署將建長期收容中心。

台灣黑熊為野生動物保育法公告的「瀕臨絕種野生動物」，林保署去年公布，2011年以來監測與發現紀錄點位的統計，台灣黑熊的族群正逐年上升，不只中高低海拔山區持續增加，甚至已到了淺山與平地，但並未公布台灣黑熊的數量。

近幾年人熊衝突事件增加，外界一直好奇目前台灣黑熊到底有多少隻。

根據林保署以監測資料及排除紅外線攝影重覆拍攝的紀錄，目前初估台灣黑熊數量是1200隻。

林保署表示，這是參考近年的全台監測資料比照過去估計方式重新估算，初步得到高於過去約數百隻的估算數字，但專家學者認為引用資料多為國外的族群密度，國內資訊不足，代表性較差，建議等收集更多台灣族群的密度資料後再行評估，較具代表性。

林保署指出，1200隻黑熊的數量只是最初估計，未來還要增加不同樣區、不同海拔的密度做推算，結果可能與推估的差不多，但也可能上修或下調，精確的數字預計年底公布。

近幾年台灣黑熊通報案例增加，根據林保署和內政部國家公園署的公告，2025年共有15例，2026以來已有4例。林保署表示，除了狩獵活動外，2025年7例、2026年至今3例與人熊衝突有關；台灣黑熊通報地點最多的是花蓮，其次是台東，其他還有台中、高雄、苗栗、嘉義及玉山國家公園、雪霸國家公園。

林保署以往對救傷或捕捉到的台灣黑熊，由農業部生物多樣性研究所、台北巿立動物園、野灣野生動物保育協會、屏科大野生動物收容中心等合作夥伴，協助黑熊醫療、野放訓練，都是短期收容為主。

今年初，一隻黑熊曾在花蓮部落入侵多處養禽場掠食大量雞隻，2度野放後又回原區域滋擾，林保署最後決定送台北市立動物園安置，不再野放。

林保署長林華慶告訴中央社記者，因棲地獲得改善，並持續結合在地社區協力推動黑熊保育，未來台灣黑熊數量只會愈來愈多，一定要未雨綢繆，對於不適合野放的黑熊採取長期收容。

林華慶說，目前已規劃在台東設置一處台灣黑熊長期收容中心，目前正辦理土地取得程序，今年會先規劃設計，預計117年完工，至於黑熊收容量、人員需求、運作等內容，須待細部規劃討論後才能定案，會以黑熊長期收容為主要目標。

因台北市立動物園、農業部生物多樣性研究所、屏科大有長期收容的空間，林保署規劃在長期收容中心未完工前，若有無法野放的黑熊，將會委託這些單位協助長期收容。

林保署訂定的台灣黑熊長期收容標準，針對侵擾個體，原則上會給2次野放機會，若3度侵擾，譬如入侵雞舍達3次，捕捉後就不再野放，轉進入長期收容，而在2次的短期收容期間會進行負面制約，降低再次侵擾的機會，負面制約的操作，例如採不造成傷害的疼痛與人類食物或農畜產品進行連結，讓黑熊會選擇避開人類食物或農畜產品。